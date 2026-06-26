Ουρουγουάη: Χαμός με Μπιέλσα και παίκτες!

Κλίμα έντασης φαίνεται πως επικρατεί στο εσωτερικό της Εθνικής Ουρουγουάης, λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση με την Ισπανία (27/06, 03:00) για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026.

Η «σελέστε», η οποία μετρά δύο ισοπαλίες απέναντι στη Σαουδική Αραβία και το Πράσινο Ακρωτήριο, καλείται να διεκδικήσει την πρόκριση στους «32» της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι με χαρακτήρα τελικού.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ουρουγουάη, υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες μεταξύ του Μαρσέλο Μπιέλσα και ορισμένων εκ των ηγετικών στελεχών της ομάδας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Ρόναλντ Αραούχο, Μανουέλ Ουγκάρτε, Ροντρίγκο Μπεντανκούρ και Φεντερίκο Βαλβέρδε συμμετείχαν σε έκτακτη συνάντηση με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, εκφράζοντας προβληματισμούς σχετικά με την ένταση των προπονήσεων και την επιβάρυνση των ποδοσφαιριστών.

Παράλληλα, ουρουγουανικά Μέσα υποστηρίζουν ότι ο Μπιέλσα απηύθυνε ομιλία διάρκειας περίπου 50 λεπτών προς την ομάδα, κατά τη διάρκεια της οποίας φέρεται να υπήρξαν αποχωρήσεις παικτών, παρά τις προσπάθειες του Χοσέ Μαρία Χιμένες να διατηρήσει την ηρεμία στα αποδυτήρια.

Όπως μεταδίδεται από δημοσιεύματα της χώρας, ο έμπειρος προπονητής φέρεται να δήλωσε μεταξύ άλλων: «Προσπαθήσατε να με απομακρύνετε και στο παρελθόν, στην υπόθεση του Λουίς Σουάρες, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Έχω συμβάλει στην εξέλιξη αρκετών ποδοσφαιριστών της ομάδας. Αναγνωρίζω ότι έφερα τραυματισμένους παίκτες στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως το έκανα επειδή τους εμπιστεύομαι και με εμπιστεύονται».

Η ατμόσφαιρα στην Εθνική Ουρουγουάης μοιάζει ιδιαίτερα φορτισμένη, σε μια κρίσιμη καμπή όπου κρίνεται η πρόκριση στα «νοκ-άουτ» ματς.



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