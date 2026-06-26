Το αντίο του Ολυμπιακού στον Ντανιέλ Καστελάνι

Με μια συγκινητική ανακοίνωση, ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Ντανιέλ Καστελάνι.

Θλίψη στον κόσμο του βόλεϊ και όχι μόνο σκόρπισε η τραγική είδηση του θανάτου του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, Ντανιέλ Καστελάνι, με τους ερυθρόλευκους να τον αποχαιρετούν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π.:

“Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Ντανιέλ Καστελάνι, μιας σπουδαίας προσωπικότητας του παγκόσμιου βόλεϊ και πρώην προπονητή του συλλόγου μας.

Ο Ντανιέλ Καστελάνι υπηρέτησε τον Ολυμπιακό με ήθος, αξιοπρέπεια και υψηλή αγωνιστική ποιότητα, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην ιστορία της ομάδας βόλεϊ Ανδρών. Πάνω από όλα, όμως, θα τον θυμόμαστε ως έναν σπουδαίο άνθρωπο, που αντιμετώπισε κάθε πρόκληση της ζωής με γενναιότητα, δύναμη και αξιοθαύμαστη αξιοπρέπεια.

Η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά με σεβασμό έναν άνθρωπο που υπηρέτησε το άθλημά του με πάθος και συνέβαλε ουσιαστικά στην εξέλιξη του παγκόσμιου βόλεϊ.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και σε ολόκληρη την οικογένεια του βόλεϊ.

Καλό ταξίδι, Ντανιέλ. Η μνήμη σου θα παραμείνει ζωντανή”.