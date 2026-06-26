Δεν προκύπτει θέμα ΠΑΟΚ - Βαρέλα

Η περίπτωση του Γκουστάβο Βαρέλα δεν απασχολεί τον ΠΑΟΚ, παρά την όποια φημολογία των τελευταίων ημερών.

Τα τελευταία 24ώρα το όνομα του γιου του Φερνάντο Βαρέλα, Γκουστάβο, «συνδέθηκε» με τον Δικέφαλο, με τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ να βάζει... φωτιά στην εν λόγω φημολογία. Σ' ένα ποστάρισμά του στα social media, ανέφερε χαρακτηριστικά «Ο χρόνος περνάει, πάντα εδώ», μαζί με μία φωτογραφία οικογενειακή από το γήπεδο της Τούμπας.

Παρόλα αυτά, όπως προκύπτει, το όνομα του 21χρονου φορ δεν εξετάζεται από τους ιθύνοντες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι στρέφονται σε άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής, χωρίς όμως, να έχει «κλείσει» η υπόθεση του Γιώργου Γιακουμάκη.

Υπενθυμίζεται πως τόσο ο Φερνάντο όσο και ο Γκουστάβο Βαρέλα, έχουν αγωνιστεί τα προηγούμενα χρόνια στον Δικέφαλο, με τον νεαρό φορ να συμμετέχει στα ασπρόμαυρα τμήματα υποδομής μέχρι και την Κ19.

