ΠΑΟΚ Β: «Κλείδωσε» το πρώτο φιλικό προετοιμασίας

Το πρώτο φιλικό προετοιμασίας του ΠΑΟΚ Β έγινε γνωστό, με τον Δικέφαλο να αντιμετωπίζει τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου στις 29 Αυγούστου.

Οι ασπρόμαυροι μετρούν αντίστροφα για την έναρξη της προετοιμασίας τους, η οποία -πιθανότατα- θα τους βρει όπως κάθε χρόνο στον Βώλακα Δράμας.

Παράλληλα, γίνονται οι απαραίτητες συζητήσεις προκειμένου να διεξαχθούν τα καθιερωμένα φιλικά προετοιμασίας, μέσα στον Αύγουστο, με την πρεμιέρα της Super League 2 να έχει οριστεί στις 6 Σεπτεμβρίου και το φετινό πρωτάθλημα να διεξάγεται σε ενιαίο όμιλο 16 ομάδων.

Τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ Β στις 29 Αυγούστου, στο πιθανότατα τελευταίο «τεστ» πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Η έδρα αλλά και η ώρα του φιλικού δεν έχει γίνει επίσημη και θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.

Μένει να γίνουν γνωστά και τα υπόλοιπα φιλικά που θα δώσει ο Δικέφαλος, σε μία δύσκολη και απαιτητική σεζόν, με πολλά ταξίδια και αρκετές δυνατές ομάδες.

Την ίδια ώρα, αρκετές αποχωρήσεις από το ασπρόμαυρο ρόστερ βρίσκονται προ των πυλών, οι οποίες θα γίνουν γνωστές τις επόμενες μέρες.