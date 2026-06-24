Νέα ξεφτίλα της ΕΟΚ: Έδωσε wild card στην Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου λόγω… περιφερειάρχη Κρήτης - Άφησε έξω Απόλλωνα Πάτρας και Σπόρτιγκ!

Δύο ιστορικά σωματεία με διάθεση επένδυσης στο μπάσκετ έμειναν εκτός νυμφώνος Elite League καθώς η ΕΟΚ αποφάσισε να δώσει τη θέση με wild card στην... Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου μετά την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Κρήτης.

Η παρουσία του περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη (εκλέγεται από το 2011 στη μεγαλόνησο) στις συζητήσεις για τη wild card έπαιξε τον δικό της ρόλο στην υπόθεση ανόδου στην Elite League καθώς το Ηράκλειο αποτελεί τον συνδετικό κρίκο με την ΕΟΚ για όλες τις διοργανώσεις που γίνονται εκεί τα τελευταία χρόνια επί Λιόλιου.

Η άσημη αλλά φιλόδοξη Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου ήταν ο βασικός ανταγωνιστής για τη θέση απέναντι σε δύο σωματεία με μεγάλη ιστορία όπως ο (μισητός εχθρός του Λιόλιου) Απόλλωνας Πάτρας και ο Σπόρτινγκ του Αργύρη Πεδουλάκη που θέλει να διαθέσει μεγάλα ποσά στο μπάσκετ. Έχασαν όμως και οι δύο καθώς η ΕΟΚ δεν σταματάει να εκπλήσσει με τον τρόπο που αντιμετωπίζει όσους δεν είναι φανατικοί σύμμαχοι της.

Έτσι τη θέση στην Elite League παίρνει η Αναγέννηση με τα κριτήρια να προκαλούν απορίες…

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου είναι η ομάδα που θα αγωνιστεί στην Elite League την αγωνιστική περίοδο 2026-27 μέσα από την διαδικασία ειδικής αδειοδότησης.

Η ομάδα της Κρήτης εξασφάλισε την wild card με βάση τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και την τελική απόφαση της αρμόδιας επιτροπής.

Οι ομάδες που θα αγωνιστούν την σεζόν 2026-27 στην Elite League είναι οι εξής:

ΑΣ Παπάγου

ΝΕ Μεγαρίδος

ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

ΑΓΕ Χαλκίδας

ΑΕ Ψυχικού

ΓΣ ΚΑΕ Λαυρίου

ΑΣΑ Κόροιβος

Πανερυθραϊκός ΑΣ

ΓΣ Σοφάδων

ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικού Πεύκων

ΑΟ Αμύντας

ΓΣ Κρόνος Αγίου Δημητρίου

ΓΑΣ Κομοτηνή

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου

Πανιώνιος ΓΣΣ

ΑΣΑ Αναγέννηση».