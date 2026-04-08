Ο Απόλλων «ξύπνησε» και ο Λιόλιος τρομάζει...

Το ελληνικό μπάσκετ διανύει τις χειρότερες μέρες της ιστορίας του. Μέσα σε αυτό το κλίμα όμως η δουλειά που γίνεται στον Απόλλωνα Πατρών αποτελεί παράδειγμα. Των περισσότερων, πλην του Βαγγέλη Λιόλιου....

Η πιο ιστορική ομάδα της Πάτρας και μία από τις παλαιότερες δυνάμεις του εγχώριου μπάσκετ κάνει και πάλι την προσπάθειά της να βγει στο προσκήνιο. Ποιο είναι το μεγαλύτερό εμπόδιό της; Ο Βαγγέλης Λιόλιος και η ΕΟΚ, που βάζει κάθε πιθανό κι απίθανο εμπόδιο στον Απόλλωνα.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας έχει χτίσει το δικό του κατεστημένο στο ελληνικό μπάσκετ και οποιαδήποτε εισροή, που μπορεί να του χαλάσει το σύστημα, αυτόματα έχει εχθρό. Ειδικά όταν αυτή προέρχεται από την ίδια του την πόλη, με ανθρώπους που χαίρουν εκτίμησης στην Πάτρα.

Το νέο διοικητικό σχήμα του Απόλλωνα έχει όραμα και στόχο να επαναφέρει την ιστορική ομάδα στο προσκήνιο, αλλά ο Λιόλιος κάνει ό,τι μπορεί στο παρασκήνιο για να κρατήσει τον Προμηθέα πρώτη δύναμη.

Και κάπου εδώ ξετυλίγεται το κουβάρι της ιστορίας...

Το καλοκαίρι του 2025, μια ομάδα ανθρώπων του εμπορίου και της επιχειρηματικής κοινωνίας της Πάτρας, αφιερώθηκε στο όραμα επιλέγοντας συνειδητά να αναλάβει την ευθύνη της αναγέννησης ενός ιστορικού οργανισμού. Χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς επικοινωνιακά τεχνάσματα αλλά με ξεκάθαρη στόχευση και βαθιά αγάπη για τον Απόλλωνα έβαλε τα θεμέλια για μια νέα εποχή.

Ο Απόλλων, ένας ιστορικός σύλλογος με ρίζες στο 1926 που γεννήθηκε από τον μόχθο, την ανάγκη και την αξιοπρέπεια απλών ανθρώπων της Πάτρας, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με συμπεριφορές που ξεπερνούν τα όρια της θεσμικής εκτροπής , συμπεριφορές που δεν συνάδουν ούτε με την ιστορία του ούτε με τις αξίες του αθλητισμού με αποτέλεσμα να βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς στοχοποίησης επιχειρώντας να πληγεί όχι απλώς μια ομάδα, αλλά ένα κομμάτι της ίδιας της ιστορίας της πόλης.

Με ένα σύγχρονο και αξιοζήλευτο πλάνο, η νέα διοίκηση κατάφερε μέσα σε ελάχιστο χρόνο:

Να οικοδομήσει ένα ισχυρό και αξιόπιστο χορηγικό πλάνο , κερδίζοντας την εμπιστοσύνη της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας.

Να εδραιώσει ένα ισχυρό και διαφανές οικονομικό πλαίσιο λειτουργίας.

Να αναβαθμίσει το ιδιόκτητο γήπεδο του , μετατρέποντας το σε ζωντανό κύτταρο οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας αναλαμβάνοντας την αποκλειστική διαχείριση όλων των εγκαταστάσεων.

Να επανασυνδέσει το σύλλογο με την τοπική κοινωνία με επισκέψεις και δράσεις σε νοσοκομεία, σχολεία, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις, προάγοντας την εξωστρέφεια και την αλληλεγγύη.

Να οργανώσει εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές δράσεις για λογαριασμό τόσο των παιδιών των ακαδημιών και των τμημάτων υποδομής όσο και τους γονείς τους, καθώς και για τον υπόλοιπο κοινωνικό ιστό της περιφέρειας.

Να επενδύσει στην επιστημονική εκπαίδευση των προπονητών και την επιμόρφωση των αθλητών υπογράφοντας μνημόνιο συνεργασίας με το τμήμα φυσικής αγωγής και αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Και όμως, αυτή η υγιής προσπάθεια, αυτή η οργάνωση, αυτή η διαφάνεια και αυτή η δυναμική φαίνεται πως τρομάζουν και ενοχλούν. Ποιους; Όσους είχαν μάθει σε έναν διαφορετικό Απόλλωνα. Έναν «κοιμισμένο» γίγαντα. Αυτοί, δεν αντέχουν την πρόοδο, την διαφάνεια και την καθαρότητα.

Στην αναμέτρηση εναντίον του Ε.Α. Προμηθέα 2014, το ελληνικό μπάσκετ έγινε μάρτυρας ενός παγκόσμιου παράδοξου. Καταγράφηκε ένα στατιστικό που ξεπερνά τα όρια της απλής σύμπτωσης και αγγίζει εκείνα της στρέβλωσης. Ο Απόλλωνας εκτέλεσε μόλις 2 ελεύθερες βολές σε ολόκληρο το παιχνίδι. Ένα νούμερο που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα αποτελούσε απλώς μια σπάνια στατιστική ιδιαιτερότητα. Όχι όμως σε αυτό το παιχνίδι.

Διότι ο Απόλλωνας μπήκε σε ένα αποκλειστικό πεδίο διεθνών ρεκόρ, πλάι σε ομάδες όπως οι Σέλτικς του 2024 (0 βολές), την Μακάμπι Τελ Αβίβ του 2016 (2 βολές), τους Χιτ του 2023 (2 βολές) και τους Syracuse Orange του 2024 (2 βολές) και συγχρόνως γίνεται η πρώτη Ελληνική ομάδα που φέρει το σκήπτρο αυτής της τρομερής διάκρισης. Η ουσία διαφέρει.

Διεθνώς επρόκειτο για αγωνιστική συγκυρία και μια στατιστική ανωμαλία σε κορυφαίο επίπεδο. Εδώ πρόκειται για το επιστέγασμα μιας εχθρικής διαιτητικής συμπεριφοράς. Σε ένα άθλημα όπου οι σωματικές επαφές αποτελούν βασικό στοιχείο του παιχνιδιού, η σχεδόν πλήρης απουσία επαφών σε έναν ολόκληρο αγώνα πέρασε απαρατήρητη. Οι διαιτητές αποφάσισαν ότι ο Απόλλωνας δεν δικαιούται να πλησιάσει καν τη γραμμή της «φιλανθρωπίας».

Και για όποιον πιστεύει στις συμπτώσεις, τα στοιχεία της 13ης αγωνιστικής έρχονται να τον διαψεύσουν: Ο Κρόνος εκτέλεσε 5 βολές, ενώ ο φιλοξενούμενος Προμηθέας 45 (!). Η διαφορά των 40 βολών δεν είναι απλώς αριθμητική. Είναι ενδεικτική και αποκαλυπτική, είναι μια κραυγαλέα ένδειξη ανισότητας και ανισορροπίας που ξεφεύγει από τα στενά αγωνιστικά όρια.

Ας συνεχίσουμε όμως το χρονικού του διωγμού....

Η αρχή εντοπίζεται στην αναίτια άρνηση της ΕΟΚ να αποδώσει στον Απόλλωνα τη Wild Card για την συμμετοχή στην Elite League μια επιλογή που προκάλεσε απορίες στο Πανελλήνιο δεδομένων των αντικειμενικών ιδιαιτεροτήτων του συλλόγου, ιδιόκτητο γήπεδο, απουσία χρεών ιστορικότητα, διακρίσεις ακόμη και στα αναπτυξιακά τμήματα του οργανισμού καθώς και υφιστάμενη ύπαρξη πεντακοσίων πενήντα αθλητών και αθλητριών στα τμήματα υποδομών.

Την απεικόνιση του αριθμού εισιτήριών από την παρουσία της ομάδας στην κορυφαία εθνική κατηγορία που την εντάσσει μέσα στην πεντάδα με τις ομάδες με τα περισσότερα εισιτήρια ίσως και ιστορικά. Τα παραπάνω στοιχεία δεν έπεισαν την επιτροπή αξιολόγησης η οποία ευνόησε τη Νίκη Βόλου. Παρά τα εμπόδια ο Απόλλωνας έσφιξε τα δόντια και συνέχισε στη National League 1, αλλά το «κυνήγι» συνεχίστηκε δημιουργώντας ένα πεδίο διαρκούς πίεσης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρώτο παιχνίδι με τον Προμηθέα στην έδρα του:

Η σκηνοθετημένη διακοπή: Οι διαιτητές διέκοψαν τον αγώνα χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση – σύσταση, αποδίδοντας την ευθύνη σε μεμονωμένα περιστατικά τα οποία χαρακτήρισαν «οργανωμένα».

Η πειθαρχική ποινή και το δικαστικό πυροτέχνημα: Η απόφαση για τιμωρία 2 αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών κοινοποιήθηκε στις 22/12/2025, με προθεσμία προσφυγής έως τις 24/12/2025 (παραμονή Χριστουγέννων) χρονικό σημείο που πρακτικά περιόρισε τα περιθώρια αντίδρασης. Γνώριζαν οι αρμόδιοι πως το ΑΣΕΑΔ δεν θα συνεδρίαζε παρά μόνον στις 8/1/2026 γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την συγκεκριμένη υπόθεση να συμπεριληφθεί στη δικάσιμη διαδικασία και αφού χρονικά η τιμωρία ξεκινούσε από τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στις 3/1/2026. Θα πρέπει να σημειωθεί πως την συγκεκριμένη χρονική περίοδο η ομάδα βρισκόταν στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Ήθελαν να στερήσουν την παρουσία φιλάθλων στα κρίσιμα παιχνίδια στον Απόλλωνα, όπως αυτό με τον πρωτοπόρο Κρόνο. Η επιβληθείσα ποινή των δύο (2) αγώνων κεκλεισμένων των θυρών κρίθηκε προδήλως υπερβολική, δυσανάλογη και άδικη, ιδίως όταν δεν συνεκτιμήθηκαν:

• η απουσία προηγούμενης σύστασης η προειδοποίησης από τους διαιτητές.

• η μη ονομαστική καταγραφή - ταυτοποίηση συγκεκριμένων προσώπων και απομάκρυνση αυτών που ήταν υπαίτιοι για την διεξαγωγή των άνομων ενεργειών σύμφωνα με την έκθεση τους.

• η απουσία συγκεκριμένων ενεργειών ή παραλείψεων της Διοίκησης που να στοιχειοθετούν υπαιτιότητα.

• η αρχή της αναλογικότητας που οφείλει να διέπει και την αθλητική δικαιοσύνη μπήκε σε δεύτερη μοίρα.

Η φίμωση: Όταν η διοίκηση του Απόλλωνα επέλεξε έναν θεσμικό δρόμο και εξέδωσε ένα λιτό, αξιοπρεπές δελτίο τύπου διαμαρτυρίας, η απάντηση που έλαβε δεν ήταν διάλογος παρά μόνο κλήθηκε εκ νέου σε απολογία από την επιτροπή δεοντολογίας.

Στον δεύτερο αγώνα, το σκηνικό απέκτησε ακόμη πιο έντονες αποχρώσεις...

Ο Προμηθέας ανακοίνωσε «sold out» στον Καστελόκαμπο, μια τραγική ειρωνεία, αφού μόνο το μέγεθος του Απόλλωνα μπορεί να γεμίσει το γήπεδό του. Εκεί, εκτελέστηκε η τελευταία πράξη του δράματος.

4 φάουλ στον αθλητή Κώττα από τα πρώτα λεπτά.

3 τεχνικές ποινές και αποβολή του assistant coach Κώστα Τζαμάκου πριν το ημίχρονο.

Παρουσία δυνάμεων ΟΠΚΕ να «σωφρονίζουν» τους φιλάθλους που υποστήριζαν την ομάδα.

Στο τέλος, η εικόνα ήταν χαρακτηριστική. Διοικητικά στελέχη των αντιπάλων να χλευάζουν και παράγοντες της Ομοσπονδίας να στέκονται εμφανώς ικανοποιημένοι και με τα χέρια υψωμένα σε γροθιές.

Κι όμως ο Απόλλωνας Πατρών δεν το βάζει κάτω. Παρά τις αντιξοότητες και τα εμπόδια που βάζει στην ομάδα και στην πόλη ο Λιόλιος και η ΕΟΚ.

Ενοχλεί που ο Απόλλωνας ξύπνησε. Ενοχλεί που οργανώθηκε. Ενοχλεί που διεκδικεί. Ενοχλεί που καταστρέφει το πλάνο χορηγιών κάποιων που νόμιζαν ότι θα κυριαρχούν στην Πάτρα αιώνια. Αυτών που όσα τεχνάσματα επικοινωνιακά και εμπορικά αν εφεύρουν, αντιλαμβάνονται ότι αργά ή γρήγορα θα μπουν ξανά στην σκιά του.

Κι αυτή ήταν μόνο η αρχή. Η συνέχεια θα έχει το σύστημα που έχει στήσει ο Λιόλιος στο κομμάτι των μικρών εθνικών ομάδων και τον τρόπο που μοριοδοτούνται τα δικά του παιδιά από τα... κατάλληλα σχολεία. Αθλητές με παρουσίες στα κλιμάκια, μετρώντας 5 πόντους μέσο όρο...