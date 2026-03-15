Κλάμα: Στον αγώνα Προμηθέα Β’ - Απόλλων Πάτρας οι βολές ήταν… 20-2 και τα κερδισμένα φάουλ 37-14!

Ένα ακόμα σπουδαίο επίτευγμα για το δημιούργημα του Βαγγέλη Λιόλιου. Η δεύτερη ομάδα του Προμηθέα πήρε το ντέρμπι της πόλης με επίδειξη ισχύος από τη γραμμή του φάουλ.

Αν και ντέρμπι της Πάτρας, ο Προμηθέας επικράτησε με σχετική ευκολία με 72-58 του Απόλλωνα, έχοντας ισχυρό πλεονέκτημα στα κερδισμένα φάουλ και τις βολές.

Στο παιχνίδι, που έγινε στο πλαίσιο της της 23ης αγωνιστικής της National League 1 του δευτέρου ομίλου, ο Προμηθέας του Βαγγέλη Λιόλιου, σούταρε 14/20 βολές, ενώ ο Απόλλων είχε 2/2! Και στα κερδισμένα φάουλ; Συντριβή με σχεδόν τριπλάσια διαφορά φάουλ, με τον Απόλλωνα να υποπίπτει σε 37 φάουλ, ενώ ο Προμηθέας έμεινε στα 14.

Με τη νίκη αυτή ο Προμηθέας πήγε στους 35 βαθμούς στην 3η θέση, ενώ ο Απόλλων έπεσε στους 34 βαθμούς.

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.