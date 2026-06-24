Εκτός Εθνικής ο Κωνσταντέλιας για τις επόμενες υποχρεώσεις (pic)

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανακοίνωσε πως θα παραμείνει εκτός Εθνικής για το επόμενο διάστημα, με την απόφασή του να σχετίζεται με οικογενειακούς λόγους.

Στην απόφαση να τεθεί προσωρινά εκτός υποχρεώσεων από την Εθνική ομάδα, οδηγήθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Όπως ανέφερε στον επίσημο λογαριασμό του, τον οποίο «ενεργοποίησε» μετά από αρκετό καιρό, δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει την «γαλανόλευκη» για οικογενειακούς λόγους.

Από το περιβάλλον του Γιάννη Κωνσταντέλια προκύπτει πως επρόκειτο για μία «καθαρά» προσωρινή απόφαση και δεν αποτελεί οριστικό τέλος από την Εθνική, ζητώντας διακριτικότητα και σεβασμό.

«Μετά από πολλή σκέψη, πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας.

Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένεια μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή.

Θέλω να ευχαριστήσω όλη την Ελληνική ποδοσφαιρικής ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη και την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και τον σεβασμό που δείχνουν σε μια προσωπική απόφαση μου.

Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξη μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και τις φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση. Γιάννης Κωνσταντέλιας», η ανάρτηση του μεσοεπιθετικού του ΠΑΟΚ.