Κοιτάζει κορυφή το Μεξικό παρέα με το 1up* και μοναδικά έπαθλα έως 1.000.000€*!

Το Παγκόσμιο μπαίνει στην τελική ευθεία της φάσης των ομίλων και κάθε παιχνίδι αποκτά χαρακτήρα τελικού.

Η δεύτερη αγωνιστική ολοκληρώνεται με κρίσιμες αναμετρήσεις στους ομίλους Α και Β, όπου το Μεξικό, η Νότια Κορέα, η Ελβετία και ο Καναδάς διεκδικούν πολύτιμους βαθμούς στη μάχη για τα νοκ άουτ.

Με τις Super αποδόσεις* και το αγαπημένο 1UP* της Superbet, το ενδιαφέρον ανεβαίνει ακόμη περισσότερο.

Ελβετία – Καναδάς: Ντέρμπι κορυφής στον Β’ Όμιλο

Δύο από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες του ομίλου συγκρούονται σε ένα παιχνίδι που μπορεί να καθορίσει την πρώτη θέση.

Η Ελβετία έδειξε την ποιότητά της απέναντι στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, ενώ ο Καναδάς εντυπωσίασε με τη νίκη απέναντι στο Κατάρ και θέλει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό μπροστά στο κοινό του.

Ένα από τα πιο ισορροπημένα και ποιοτικά παιχνίδια της ημέρας.

Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Κατάρ: Η τελευταία ευκαιρία

Μετά τα αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής, οι δύο ομάδες αναζητούν βαθμούς που μπορούν να κρατήσουν ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης.

Η εμπειρία της Βοσνίας και το πάθος του Κατάρ δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μία αμφίρροπη αναμέτρηση.

Νότια Αφρική – Νότια Κορέα: Μάχη επιβίωσης στον Α’ Όμιλο

Η Νότια Κορέα θέλει να χτίσει πάνω στη νίκη απέναντι στην Τσεχία, ενώ η Νότια Αφρική γνωρίζει πως χρειάζεται αποτέλεσμα για να παραμείνει στο παιχνίδι της πρόκρισης.

Ο Σον Χέουνγκ-Μιν παραμένει το μεγάλο αστέρι των Ασιατών, σε μία αναμέτρηση που μπορεί να κρίνει πολλά για τη συνέχεια του ομίλου.

1UP* στο Μεξικό απέναντι στην Τσεχία!

Το μεγάλο παιχνίδι της ημέρας έρχεται από τον Α’ Όμιλο. Το Μεξικό έχει ήδη κάνει το δύο στα δύο στο Παγκόσμιο και με μία ακόμη νίκη μπορεί να εξασφαλίσει την πρώτη θέση του ομίλου.

Ο Σαντιάγο Χιμένες συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την "El Tri", ενώ οι Τσέχοι γνωρίζουν πως χρειάζονται βαθμούς για να παραμείνουν ζωντανοί στη μάχη της πρόκρισης.

Και επειδή κάθε ημέρα του Παγκοσμίου θέλει το δικό της highlight, η Superbet προσφέρει το αγαπημένο 1UP* για νίκη του Μεξικού.

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Super Predictor: Ώρα να αποδείξεις ότι ξέρεις Παγκόσμιο

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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