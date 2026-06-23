«Ο Βαλαντσιούνας συμφώνησε με τη Ζαλγκίρις για διετές συμβόλαιο, εφόσον φύγει από το ΝΒΑ»

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας φέρεται να έδωσε τα χέρια με τη Ζαλγκίρις για διετές συμβόλαιο, εφόσον εξασφαλίσει να αποχωρήσει από το ΝΒΑ το φετινό καλοκαίρι.

Έτοιμος για την επιστροφή του στην Ευρώπη έπειτα από 14 σεζόν στο ΝΒΑ φαίνεται πως είναι ο Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του "BasketNews", ο Λιθουανός σέντερ έδωσε τα χέρια με τη Ζαλγκίρις για διετές συμβόλαιο. Ωστόσο, προς το παρόν η μεταγραφή του δεν είναι «κλειδωμένη».

Για να επιτευχθεί το deal θα πρέπει πρώτα ο "JV" να αποδεσμευτεί από τους Ντένβερ Νάγκετς και να ολοκληρώσει την πορεία του στα παρκέ του «μαγικού κόσμου». Ουσιαστικά, μόνο τότε θα μπορεί να υπογράψει στην ομάδα από το Κάουνας και να επιστρέψει στην Ευρώπη με κάθε επισημότητα.

Θυμίζουμε πως πέρυσι το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός Aktor μπήκε... γερά στο κόλπο για τον Βαλαντσιούνας και εξασφάλισε μια αντίστοιχη δέσμευση. Όμως, τότε ο έμπειρος ψηλός δεν μπορούσε να αποχωρήσει από τους Νάγκετς και η συμφωνία δεν τέθηκε ποτέ σε ισχύ.

Μένει να φανεί αν αυτή τη φορά η πλευρά του Λιθουανού σέντερ θα βρει την οριστική λύση, για να γυρίσει ο 34χρονος στην πατρίδα του και να φορέσει τη φανέλα της Ζαλγκίρις για την επόμενη διετία.