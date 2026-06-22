Φαβορί για τη θέση δίπλα στον Ομπράντοβιτς ο Μπατίστ!

Όπως ειπώθηκε στην "Magic Euroleague" το βράδυ της Δευτέρας, ο Μάικ Μπατίστ είναι το φαβορί για να βρεθεί δίπλα στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς αν και για την ώρα δεν έχει κλείσει.

Η Magic Euroleague μπορεί να «μεταφέρθηκε» για το βράδυ της Δευτέρας, μιας και είχαμε τα ζητηματάκια μας με της εταιρίες ρεύματος, όμως βγήκε και είδαμε το... φως το αληθινό.

Πιο συγκεκριμένα, λίγες ώρες μετά την παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην μπασκετική εκπομπή του SDNA αποκαλύφθηκε πως στην παρούσα φάση ο θρύλος της ομάδας, ο Μάικ Μπατίστ, είναι μεγάλο φαβορί για να συμπληρώσει το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού.

Προσοχή: ο Αμερικανός δεν έχει κλείσει ούτε έχει υπογράψει συμβόλαιο με τους Πράσινους. Ωστόσο, είναι ψηλά στη λίστα και φαντάζει ως μία πολύ καλή λύση για να βρεθεί στο πλάι του Ζοτς.

Περισσότερα εντός των επόμενων ημερών...