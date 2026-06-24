GM Μπακς για το trade του Γιάννη: «Ήταν 24 ώρες με πολλή δουλειά»

Ο Τζον Χορστ, general manager των Μπακς, σε δηλώσεις του μίλησε για τον σχεδιασμό της ομάδας του Μιλγουόκι, αποφεύγοντας να πει πολλά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η μετακίνηση του «Greek Freak» άλλωστε από τους Μπακς στους Χιτ θα δεν μπορεί να επισημοποιηθεί πριν τις 6 Ιουλίου κι έτσι δεν μπορούσε να πει και περισσότερα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Χτίζουμε και η επιλογή αυτών των δύο παιδιών είναι σημαντική προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε να προσθέτουμε κομμάτια και να δημιουργούμε μια ταυτότητα, ένα στυλ παιχνιδιού, ένα ρόστερ γεμάτο χαρακτήρα, ευελιξία και μέγεθος. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, αλλά είναι μια καλή αρχή. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε.

Αυτή είναι η στιγμή που πάντα φτιάχνεις ένα ρόστερ και αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Νόμιζα ότι ήταν ένα εξαιρετικό πρώτο βήμα. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για εμάς να έχουμε τη δυνατότητα για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία, πρώτη φορά στην καριέρα μου, να επιλέξουμε τόσο ψηλά στο ντραφτ έναν παίκτη, πόσω μάλλον δύο. Και νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό ντραφτ για να το κάνω».

Για το trade του Γιάννη στους Χιτ: «Ήταν 24 ώρες με πολλή δουλειά»...