Μουρίνιο: «Δεν είμαι εδώ για να ασκώ κριτική» - Τι είπε για Μπαπέ

Την πρώτη του συνέντευξη έδωσε ο Ζοσέ Μουρίνιο μετά την ανάληψη της ηγεσίας της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο «Special One» σε μια εξομολόγηση για το περιοδικό «Vanity Fair» μίλησε για όλα, όπως για παράδειγμα τους λόγους που τους οδήγησαν πίσω στο τιμόνι της Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και τον Κιλιάν Μπαμπέ.

Η «Marca» αναπαράγει τη συνέντευξη του Πορτογάλου και όπως αναφέρει στο «Χ»… «Τα πρώτα λόγια του Μουρίνιο ως νέου προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης: «Δεν είμαι εδώ για να ασκώ κριτική»».

Για τον Γάλλο σούπερ σταρ ο Μουρίνιο είπε. Όσα ξέρω τώρα προέρχονται από όσα διαβάζω στα μέσα ενημέρωσης και βλέπω στην τηλεόραση. Χρειάζεται να συναντήσω τους παίκτες, να τους γνωρίσω καλύτερα. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για μεγάλα λόγια. Είναι η στιγμή να παραμείνω ήρεμος, να αναλύσω δεδομένα, να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους της ομάδας, να κάνω ερωτήσεις και να δώσω απαντήσεις, δημιουργώντας έναν ειλικρινή και ανοιχτό διάλογο.

Στο τέλος της ημέρας, ο στόχος μου είναι να βοηθήσω τους παίκτες να εξελιχθούν, την ομάδα να βελτιωθεί και τον σύλλογο να προοδεύσει. Βρίσκομαι εδώ για να βοηθήσω τους πάντες, όχι για να ασκήσω κριτική. Δεν ήρθα για να μιλάω διαρκώς, αλλά για να ακούω. Το μόνο που μπορώ να πω για τον Κιλιάν Μπαπέ είναι ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή και θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να τον βοηθήσω να γίνει ακόμη καλύτερος».