Ανακοίνωσε Κακλαμανάκη ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επιστροφή του Δημήτρη Κακλαμανάκη στην ομάδα για τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με το διεθνή σέντερ Δημήτρη Κακλαμανάκη, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα μας και θα αγωνιστεί ξανά με τα ασπρόμαυρα για τα επόμενα δύο χρόνια. Στην τρίτη του θητεία με τον ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Κακλαμανάκης ενισχύσει σε σημαντικό βαθμό τον Ελληνικό πυρήνα της ομάδας και δίνει ακόμη περισσότερο βάθος στη front line.

Ο Δημήτρης Κακλαμανάκης γεννήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 1994, έχει ύψος 2μ.06 και αγωνίζεται ως σέντερ. Ξεκίνησε το μπάσκετ από τα τμήματα υποδομής του Μίλωνα, έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στην ομάδα του Περιστερίου (2013-14), αγωνίστηκε στον Ηλυσιακό (2014-15) και συνέχισε για τέσσερα χρόνια στο Λαύριο (2015-19).

Στην τελευταία του σεζόν (2018-19) με το Λαύριο, παρουσίασε ραγδαία βελτίωση στην απόδοσή του (8 πόντοι και 5,5 ριμπάουντ σε 23 λεπτά συμμετοχές κατά μέσο όρο σε 28 αγώνες), με αποτέλεσμα να αναδειχθεί «πιο βελτιωμένος παίκτης του πρωταθλήματος» στη Basket League. Το Φεβρουάριο του 2019 κλήθηκε για πρώτη φορά και στην Εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019, πραγματοποίησε την πρώτη του συμμετοχή στον αγώνα της Ελλάδας με τη Γεωργία και μετράει πλέον 6 συμμετοχές με τη «γαλανόλευκη» φανέλα.

Τη σεζόν 2018-19 αγωνίστηκε στην ΑΕΚ, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας, ενώ συμμετείχε για πρώτη φορά και στους αγώνες του Basketball Champions League.

Ακολούθησε η πρώτη και επιτυχημένη παρουσία του στον ΠΑΟΚ, τη σεζόν 2020-21. Αγωνίστηκε σε 25 παιχνίδια πρωταθλήματος, με 7,6 πόντους ανά αγώνα (71% στις βολές και 56,5% στα δίποντα) και 5,8 ριμπάουντ.

Τη σεζόν 2021-22 επέστρεψε στο Λαύριο, για να ξεκινήσει την επόμενη σεζόν (2002-23) από τον Προμηθέα, αλλά με τη λήξη του πρώτου γύρου της Basket League, ήρθε για δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ. Ως το τέλος της σεζόν αγωνίστηκε με τον ΠΑΟΚ σε 20 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με 3 πόντους και 3,7 ριμπάουντ.

Ακολούθησαν δύο σεζόν (2023-25) στον Πανιώνιο, ενώ πέρσι (2025-26) αγωνίστηκε στο Περιστέρι και σε 39 αγώνες σε GBL και BCL είχε 5,8 πόντους και 4,3 ριμπάουντ.

"Μεγάλη ευθύνη η φανέλα του ΠΑΟΚ, τεράστιο κίνητρο η συνεργασία με τον coach Trinchieri"

Ο Δημήτρης Κακλαμανάκης αναφερόμενος στη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ δήλωσε: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που επιστρέφω στον ΠΑΟΚ και θα συμμετέχω σε ένα σπουδαίο project και από την πλευρά μου θα κάνω ότι καλύτερο μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει να παίζεις στον ΠΑΟΚ και να φοράς αυτή τη φανέλα. Ξέρω πολύ καλά πλέον πόσο αγαπούν την ομάδα οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ και πόσο υποστηρικτικοί θα είναι στην προσπάθειά μας και αυτό δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη. Είναι όμως ταυτόχρονα και ένα τεράστιο κίνητρο η συνεργασία με τον coach Trinchieri, η συμμετοχή στη νέα εποχή του ΠΑΟΚ και η υλοποίηση της μεγάλης επιθυμίας που αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει για να γίνουν όμορφα πράγματα».