Στη Βουλιαγμένη ξανά η Γιαννοπούλου

Ύστερα από μία σεζόν παρουσίας στην Ισπανία, η Αθηνά Γιαννοπούλου επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό της Βουλιαγμένης.

Η 25χρονη διεθνής πολίστρια, η οποία το 2025 πανηγύρισε την κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και του World Cup με την εθνική ομάδα, είχε μετακομίσει το περασμένο καλοκαίρι στη Σαμπαντέλ, πραγματοποιώντας το πρώτο μεγάλο βήμα της καριέρας της στο εξωτερικό. Ωστόσο, η χρονιά δεν εξελίχθηκε όπως είχε υπολογίσει, καθώς ο ισπανικός σύλλογος βρισκόταν σε φάση ανανέωσης και αναδιάρθρωσης.

Η Γιαννοπούλου επιστρέφει πλέον στον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης, τη φανέλα του οποίου φόρεσε από το 2018 έως το 2025. Στο διάστημα αυτό συνέβαλε στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2019 και του πρωταθλήματος το 2025, έχοντας μάλιστα καθοριστικό ρόλο στους τελικούς απέναντι στον Ολυμπιακό, όπου ξεχώρισε με τις εμφανίσεις της.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής της, η διεθνής αθλήτρια εξέφρασε την ικανοποίησή της για την επιστροφή της: «Νιώθω ιδιαίτερη χαρά που γυρίζω σε έναν σύλλογο που θεωρώ σπίτι μου. Η Βουλιαγμένη είναι μια μεγάλη οικογένεια και ανυπομονώ να ξεκινήσει η νέα αγωνιστική περίοδος. Πιστεύω ότι η ομάδα θα συνεχίσει να διεκδικεί υψηλούς στόχους και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό ώστε να συμβάλω στην επίτευξή τους».