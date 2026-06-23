Επίσημο: Αποχαιρέτησε τον Σορτς ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός Aktor αποχαιρέτησε τον Τι Τζέι Σορτς, που έπειτα από μια σεζόν στα «πράσινα», ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Βαλένθια.

Επίσημο έγινε το «διαζύγιο» της «πράσινης» ΚΑΕ με τον Αμερικανό πλέι μέικερ το μεσημέρι της Τρίτης (23/6).

Όπως είχατε ενημερωθεί εδώ και καιρό μέσα από τη "Magic Euroleague", ο Σορτς είχε ζητήσει να αποχωρήσει από το «τριφύλλι», αφού δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος από τη διαχείριση του Εργκίν Αταμάν και το γεγονός πως η εικόνα του δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε όλη τη σεζόν (8,1 πόντοι, 1,3 ριμπάουντ και 2,9 ασίστ ανά ματς).

Μάλιστα, η εκπομπή του SDNA είχε αποκαλύψει και τον επόμενο σταθμό της καριέρας του: τη Βαλένθια. Ο άλλοτε ηγέτης της Παρί έχει υπογράψει εδώ και μερικές μέρες ένα τριετές συμβόλαιο με τους Ισπανούς έναντι 6 εκατ. δολ. και το προσεχές διάστημα η εν λόγω συμφωνία αναμένεται να ανακοινωθεί.

Σε κάθε περίπτωση, ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον 29χρονο πόιντ γκαρντ, γράφοντας: «Σε ευχαριστούμε Τι Τζέι Σορτς. Άφησες τα πάντα στο παρκέ και έκανες κάθε στιγμή ξεχωριστή. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο της πορείας σου! Μια φορά πράσινος, για πάντα πράσινος!».

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