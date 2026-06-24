«Η Χάποελ εξετάζει την περίπτωση του Ουόκαπ»!

Η Χάποελ Τελ Αβίβ φέρεται να παρακολουθεί τις εξελίξεις με τον Τόμας Ουόκαπ και να είναι έτοιμη να κάνει την κίνησή της!

Δημοσίευμα του «Israel Hayom» βάζει «φωτιά», αφού αναφέρει πως η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Αμερικανού άσου και είναι έτοιμη να κάνει την κίνησή της.

Οι σχέσεις του Ουόκαπ με τον Ολυμπιακό, μετά και τις δηλώσεις του Τεξανού γκαρντ, μοιάζουν να έχουν επηρεαστεί και η Χάποελ Τελ Αβίβ θέλει να τον αποκτήσει για να αντικαταστήσει τον Κρις Τζόουνς.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η θέση του Ουόκαπ στους «ερυθρόλευκους» μετά τις αποκτήσεις των Ζαν Μοντέρο και Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ θα πάει πίσω στο ροτέισον, με τον Αμερικανό άσο να εμφανίζεται να έχει δεύτερες σκέψεις.