Αυστραλία: «Μοιάζει με θαύμα» - Γυναίκα ξύπνησε από κώμα μετά από επίθεση καρχαρία

Ξύπνησε για λίγο από το τεχνικό κώμα στο οποίο υποβλήθηκε η Λία Στιούαρτ, η γυναίκα που είχε δεχθεί επίθεση από καρχαρία σε δημοφιλή παραλία του Σίδνεϊ, της Αυστραλίας πριν από μία εβδομάδα.

Ο αδελφός της δήλωσε σήμερα πως οι γιατροί της μείωσαν τη φαρμακευτική αγωγή, επιτρέποντάς της να ξυπνήσει για λίγο από το τεχνητό κώμα στο οποίο είχε υποβληθεί. Οι πρώτες λέξεις που είπε ήταν «σ’ αγαπώ» στη μητέρα και στον σύντροφό της, που βρισκόταν στο προσκεφάλι της, και τους ρώτησε αν η κόρη της είναι καλά.

«Αυτό συνέβη πολύ πιο γρήγορα απ' ό,τι περίμενε κανείς. Για εμάς μοιάζει με θαύμα και είναι όλα όσα τόσοι πολλοί από εμάς ελπίζαμε και προσευχόμασταν την περασμένη εβδομάδα», έγραψε ο Τζόσουα Στιούαρτ σε διαδικτυακό μήνυμα προς όσους στηρίζουν την αδελφή του.

Η πλήρης ανάρρωση αργεί

Ο αδελφός του θύματος ανέφερε πως η Λία, επί πέντε μέρες, έμεινε στην εντατική και υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης του ακρωτηριασμού του χεριού της, ενώ υπάρχουν και άλλες προγραμματισμένες για τις επόμενες εβδομάδες.

«Η Λία έχει μακρύ δρόμο μπροστά της και παραμένει στην εντατική, αλλά αυτό είναι ένα εξαιρετικά θετικό πρώτο βήμα και μας δίνει ελπίδα για τη μακροπρόθεσμη ανάρρωσή της», τόνισε.

Το χρονικό της επίθεσης

Η άτυχη γυναίκα, δέχτηκε την επίθεση το Σάββατο (13/6), στην παραλία Κούτζι (Coogee Beach). Ο καρχαρίας κατάφερε να την τραυματίσει σοβαρά σε χέρια και πόδια, ενώ από την επίθεση η Λία έχασε μεγάλη ποσότητα αίματος, γεγονός που ανησύχησε τους θεράποντες γιατρούς.

Σημειώνεται, ότι φέτος έχουν ήδη καταγραφεί τέσσερα περιστατικά επιθέσεων από καρχαρία στην Αυστραλία, τρεις εκ των τεσσάρων θανατηφόρες.

Ανάμεσα στα θύματα είναι ένα νεαρό αγόρι, ένας άνδρας στο Κουίνσλαντ που έχασε τη ζωή του από καρχαρία, ενώ έκανε ψαροντούφεκο, και ο 38χρονος, Στίβεν Ματαμπόνι, πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος δεν τα κατάφερε μετά από επίθεση καρχαρία μήκους 4 μέτρων.

Πηγή: ethnos.gr