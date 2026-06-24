Μια νίκη μακριά από το Wimbledon ο Σακελλαρίδης!

Eπιβλητική νίκη σε βάρος του Φεδερίκο Κόρια πέτυχε ο Στέφανος Σακελλαρίδης και είναι τώρα ένα βήμα μακριά από το κυρίως ταμπλό του Wimbledon!

Σε εξαιρετική φόρμα ο 21χρονος τενίστας (Νο.146), λύγισε τον 34χρονο Αργεντινό (No.887) με 6-3 6-4 και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο και τελευταίο προκριματικό γύρο του βρετανικού σλαμ, όπου θα βρει αύριο (25/6) τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Αλέξις Γκαλαρνό (Νο.184) και τον Όλιβερ Τάρβετ (No.349).

Ο Στέφανος σέρβιρε υποδειγματικά σε όλο τον αγώνα και είναι χαρακτηριστικό ότι έχασε μόνο πέντε πόντους στο σερβίς του σε όλο το ματς! Ο ίδιος σημείωσε ένα μπρέικ σε κάθε σετ και έφτασε στη σπουδαία πρόκριση επί του άλλοτε Νο.49 στον κόσμο σε 72 λεπτά.

Ο Σακελλαρίδης «έσπασε» τον Κόρια μόλις στο πρώτο service game του (2-0) και από εκεί και πέρα έχασε μόλις τρεις πόντους στο σερβις του, φτάνοντας με αρκετή άνεση στο 1-0.

Ο νεαρός τενίστας πέτυχε άλλο ένα μπρέικ στο πέμπτο γκέιμ του δεύτερου σετ (3-2) και λίγα λεπτά μετά, στο 4-3 ο αγώνας διακόπηκε για περίπου 1.5 ώρα λόγω προβλήματος στο electronic line calling, που λογικά προκλήθηκε από την έντονη ζέστη στο Λονδίνο.

Όταν οι δύο παίκτες επέστρεψαν στο court, o Στέφανος ήταν το ίδιο καταιγιστικός στο σερβίς του. Κράτησε τα δύο service games του με μηδέν και έφτασε στη μεγάλη πρόκριση!

Ήταν μια μαγική εμφάνιση για τον Νο.2 τενίστα της Ελλάδας, που σημείωσε 19 winners, είχε 9 αβίαστα λάθη και έχασε μόνο έναν πόντο πίσω από το πρώτο του σερβίς!

Μόλις στη δεύτερη εμφάνισή του σε προκριματικά major, φτάνει στην τρίτη νίκη του και είναι έτοιμος να γράψει ιστορία!