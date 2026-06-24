Το νέο γήπεδο της Ρόμα θα κοστίσει 1,5 δις δολάρια!

Γνωστό έγινε το ποσό που θα δαπανήσει η Ρόμα για την κατασκευή του νέου της γηπέδου Πιετραλάτα.

Η Ρόμα θα κατασκευάσει το νέο της στάδιο έναντι 1,566 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Πιετραλάτα, μια ιστορική γειτονιά στα ανατολικά της πόλης, με χωρητικότητα περίπου 60.000 θεατών, μικρότερη από την τρέχουσα έδρα της, το στάδιο «Ολίμπικο».

Η κατασκευή του εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί έως το 2031.

Η οικονομική υποστήριξη του έργου θα γίνει με τραπεζικό δάνειο περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων με τετραετή διάρκεια (η διάρκεια της κατασκευής), το οποίο στη συνέχεια θα αναχρηματοδοτηθεί με ομόλογο έργου για το ίδιο ποσό.

Και τα δύο ποσά προστίθενται στο ίδιο κεφάλαιο του συλλόγου, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 659 εκατομμύρια δολάρια.