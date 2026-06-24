Καρυστιανού μετά τις αποχωρήσεις: «Προσπαθούν να μας (δια)σπάσουν, τα δόλια κίνητρα γίνονται αντιληπτά»

Με αναφορές σε «λάσπη», «συκοφαντία» και «πρόθυμους» που επιχειρούν να διασπάσουν το νέο πολιτικό εγχείρημα απάντησε η Μαρία Καρυστιανού στις πρώτες αποχωρήσεις από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», μόλις έναν μήνα μετά την ίδρυση του κόμματος.

Η Μαρία Καρυστιανού, επιχειρώντας να περάσει στην αντεπίθεση, παρουσίασε τις αναταράξεις στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» ως μέρος ενός ευρύτερου πολέμου εναντίον του κινήματος, σημειώνοντας ότι «τα δόλια κίνητρα, αν και ενίοτε καμουφλαρισμένα, ευτυχώς γίνονται αντιληπτά».

«Κόντρα στον πόλεμο λοιπόν, συνεχίζουμε», ανέφερε στην ανάρτησή της, υποστηρίζοντας ότι το «βολεμένο, διεφθαρμένο και υποκινούμενο σύστημα» επιχειρεί να πλήξει ένα «ζωντανό και ενεργό» κίνημα. «Δεν πτοούμαστε, δεν παραιτούμαστε, δεν καμπτόμαστε», πρόσθεσε, δίνοντας τόνο συσπείρωσης στη βάση της.

Οι πρώτες ρωγμές

Η παρέμβαση της κ. Καρυστιανού ήρθε μετά τις αποχωρήσεις του πραγματογνώμονα στην υπόθεση των Τεμπών Βασίλη Κοκοτσάκη και του πτέραρχου εν αποστρατεία Αθανάσιου Παπανικολάου, ενώ σαφείς αποστάσεις πήρε και ο TikToker Δημήτρης Σαββίδης.

Ο Βασίλης Κοκοτσάκης, σε ανοιχτή επιστολή του, έκανε λόγο για «σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις» και έθεσε θέμα δημοκρατικής λειτουργίας. Όπως υποστήριξε, κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει «χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο».

Οι αιχμές του ήταν ευθείες. Καταλόγισε στο νέο κόμμα ότι δεν υπήρξε ουσιαστική συζήτηση για οργανωτικά, θεσμικά ή πολιτικά ζητήματα, ενώ μίλησε για «μοντέλο συγκέντρωσης αποφάσεων σε ελάχιστα πρόσωπα». «Δεν μπορείς να ευαγγελίζεσαι τη διαφάνεια όταν λειτουργείς με αυλές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Περίκλειστη παρέα»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Αθανάσιος Παπανικολάου, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει πλέον καμία σχέση με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο φορέας που αρχικά εμφανίστηκε ως ανοιχτό κοινωνικό κίνημα άρχισε να μετατρέπεται σε «περίκλειστη παρέα», με εσωτερικές καθοδηγήσεις και ιδεολογική περιχαράκωση.

Αποστάσεις πήρε και ο Δημήτρης Σαββίδης, ασκώντας κριτική σε ένα κίνημα που, όπως είπε, έκανε «μαρκίζα» την ελπίδα, αλλά δεν την κάνει πράξη. Μίλησε για υποσχέσεις που δεν έχουν ακόμη μετατραπεί σε πολιτική δράση, αφήνοντας αιχμές και για την επικοινωνιακή εικόνα στελεχών του χώρου.

Έχουν αποχωρήσει δεκάδες

Σύμφωνα επίσης με το ΒΗΜΑ, από μια ομάδα περίπου 80 ατόμων που συμμετείχαν στις διαδικασίες για την πολιτική και ιδεολογική συγκρότηση του υπό διαμόρφωση κόμματος, έχουν αποχωρήσει σιωπηλά ή με διαμαρτυρίες περισσότερα από 50 άτομα, τα οποία πλέον δεν συμμετέχουν σε καμία σχετική δραστηριότητα. Προέρχονται κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και την Πλεύση Ελευθερίας.

Μεταξύ αυτών, βρίσκονται και πρόσωπα που είχαν αρχικά ενθαρρύνει την Καρυστιανού να ηγηθεί ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις για την τραγωδία των Τεμπών.

Κάνουν μάλιστα λόγο για «ανύπαρκτες πολιτικές διαδικασίες», «αυταρχικές συμπεριφορές» και «ακροδεξιές προσεγγίσεις» στον υπό διαμόρφωση φορέα, υποστηρίζοντας ότι αυτές δεν συνάδουν με τις αρχές των προοδευτικών ανθρώπων που στήριξαν αρχικά το εγχείρημα.

Η απάντηση Καρυστιανού

Απέναντι στις καταγγελίες, η κ. Καρυστιανού επέλεξε να μην μπει στην ουσία των αιτιάσεων περί οργάνωσης και εσωτερικής λειτουργίας, αλλά να τις εντάξει σε ένα αφήγημα σύγκρουσης με το «σύστημα». «Προσπαθούν να μας διασπάσουν. Να σπείρουν τη διχόνοια. Ακολουθώντας τη γνωστή συνταγή: διαίρει και βασίλευε», ανέφερε.

Ολόκληρη η ανάρτησή της:

«Το Κίνημά μας ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έκλεισε ήδη ένα μήνα ζωής! Ακόμη και μέσα σε αυτόν τον σύντομο χρόνο, ο πόλεμος κλιμακώνεται πανταχόθεν και βέβαια η λάσπη και η συκοφαντία συνεχίζονται ακατάπαυστα και εντατικά. Αυτό μας χαροποιεί!

Διότι σημαίνει ότι τα πάμε πολύ καλά! Οι πολίτες καταλαβαίνουν! Η αλήθεια δεν κρύβεται, ούτε και αλλοιώνεται! Είναι πάνω από ξεκάθαρο ότι το βολεμένο, διεφθαρμένο και υποκινούμενο σύστημα μάχεται ένα κίνημα ζωντανό και ενεργό, που το διεμβολίζει και βάζει ως προτεραιότητά του τους πολίτες, προτάσσοντας τη λύση των προβλημάτων που πλήττουν την καθημερινότητά τους!

Στη σκοτεινή αυτή δράση εναντίον μας οι απειλούμενοι από την ύπαρξή μας επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους πρόθυμους.

Προσπαθούν να μας (δια)σπάσουν. α σπείρουν την διχόνοια. Ακολουθώντας τη γνωστή συνταγή: διαίρει και βασίλευε. Τα δόλια κίνητρα αν και ενίοτε καμουφλαρισμένα ευτυχώς γίνονται αντιληπτά, κάποτε νωρίς, κάποτε με καθυστέρηση.

Σημασία έχει ότι έστω και αργά όλα και όλοι αποκαλύπτονται. Κόντρα στον πόλεμο λοιπόν, συνεχίζουμε.

Δεν πτοούμαστε, δεν παραιτούμαστε, δεν καμπτόμαστε! Πολεμάμε και αγωνιζόμαστε μέχρι τέλους.

Γιατί τα κίνητρά μας είναι αγνά, και όχι δόλια και υποχθόνια.

Μαζί σας. Μαζί με τα παιδιά μας, για τα παιδιά μας. Για μια Ελλάδα πραγματικά ελεύθερη από διαπλοκή, σήψη, φτωχοποίηση και εκμετάλλευση. Eπιτέλους!»

Πηγή: newsit.gr