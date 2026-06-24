Ελληνιάδης: «Ζούμε εποχές ’90s, που το κέντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ ήταν η Ελλάδα»

Ο Sports Director του Κολοσσού Ρόδου, Σταύρος Ελληνιάδης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο ριπλέι» του ΕΟΚ WebRadio και μίλησε για τη συνεργασία του στο παρελθόν με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ αναφέρθηκε και στη νέα σεζόν για τους Ροδίτες.

Αναλυτικά είπε:

Για τη σχέση που είχε με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια περίεργη σχέση. Εγώ είμαι λίγο συναισθηματικός με τους ανθρώπους που είναι στην ομάδα στην οποία εργάζομαι και αισθάνομαι ότι πρέπει να τους προστατέψω. Μέσα σε όλη αυτήν την προσπάθειά μου είχα έρθει σε μια αντιπαράθεση με τον Ζέλικο. Ωστόσο, από μέρος μου υπάρχει ένας πολύ μεγάλος σεβασμός στον προπονητή Ομπράντοβιτς. Κάποια στιγμή μετά από την σειρά των επεισοδίων που είχαμε, βρέθηκε μια λύση, ένα βράδυ βρεθήκαμε κάπου και δώσαμε τα χέρια λέγοντας ότι… ήταν μια κακή στιγμή μέσα στο γήπεδο. Τώρα, την παραμονή του Final-4, τον πέτυχα σε ένα μαγαζί που διασκέδαζε, τον χαιρέτησα, ήταν και με τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τους είπα “Next year together to Panathinaikos” και τον είδα που γέλασε λίγο πονηρά σαν να έλεγε “μπορεί”.

Είναι μια καλή εξέλιξη αυτή για τον Παναθηναϊκό. Είναι ο άνθρωπος που ενώνει όλους τους φιλάθλους της ομάδας λόγω των επιτυχιών που είχε. Μετά από μια αποτυχημένη χρονιά το πρόσωπό του είναι ένα εχέγγυο ώστε να επανέλθει η ομάδα χωρίς να έχει τριγμούς. Νομίζω ήταν μονόδρομος η επιστροφή του Ομπράντοβιτς για να αλλάξει λίγο το κλίμα στις τάξεις της ομάδας».

Για την περασμένη σεζόν για τον Κολοσσό Ρόδου: «Η ομάδα ξεκίνησε στον 1ο γύρο χωρίς να έχει την εικόνα που περιμέναμε. Νομίζω οι αλλαγές που έγιναν, των παικτών και της έλευσης του κοουτς Λυκογιάννη, ήταν οι παράγοντες που οδήγησαν στη σωτηρία, αρχικά, της ομάδας αλλά και στην έξοδό της στην Ευρώπη, παίζοντας πολύ όμορφο μπάσκετ. Η Ευρώπη ήταν ο τέλειος στόχος και ένα πολύ όμορφο τέλος που μας συνέβη πέρυσι».

Για τον σχεδιασμό του Κολοσσού Ρόδου ενόψει της νέας σεζόν: «Φέτος, επειδή τα τελευταία δύο χρόνια η ομάδα είχε αρκετά προβλήματα και νομίζω δεν είχε κάνει τον προγραμματισμό που θα έπρεπε, ξεκινήσαμε από νωρίς να κάνουμε τον σχεδιασμό. Κινηθήκαμε γρήγορα, ειδικά στο ελληνικό στοιχείο που υπάρχει μια έλλειψη εναλλακτικών λύσεων, κινηθήκαμε γρήγορα και “κλείσαμε” τα παιδιά που θέλαμε. Μετά μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τον σχεδιασμό στους ξένους. Έχουμε πάρει, θεωρώ, αρκετά καλούς ξένους και έχουμε αυτήν τη στιγμή ένα ρόστερ 11 παικτών, έξι Ελλήνων και πέντε ξένων. Πήραμε τους παίκτες που εμείς θέλαμε και είμαστε, βάσει όλων αυτών που είχαμε σχεδιάσει μετά το τέλος του πρωταθλήματος όταν κάτσαμε όλοι μαζί και κάναμε τον σχεδιασμό. Θέλουμε ακόμα να πάρουμε δύο ξένους. Επίσης, έχουμε προγραμματίσει και μια προετοιμασία, γιατί η ομάδα πέρυσι έκανε μια πολύ μικρή σε διάρκεια προετοιμασία. Φέτος η προετοιμασία θα είναι επτά εβδομάδων ώστε να προετοιμαστούμε για τα προκριματικά του Baketball Champions League, αν χρειαστεί. Νομίζω ότι η ομάδα πήρε το μάθημα των δύο προηγούμενων ετών και φέτος κάναμε όλα όσα έπρεπε ώστε να είμαστε όσο περισσότερο έτοιμοι γίνεται για τη διάρκεια του πρωταθλήματος».

Για την επιλογή των ξένων παικτών του ρόστερ: «Τώρα είναι λίγο πιο εύκολο να κάνεις την επιλογή τού ξένου. Υπάρχουν και τα εργαλεία αλλά και η πληροφορία. Ο προπονητής και το staff, πλέον, έχουν όλες τις πληροφορίες για να κάνουν το καλύτερο με βάση αυτό που εκείνοι θέλουν. Έχεις όλες τις πληροφορίες να “κλείσεις” τον παίκτη με τα χαρακτηριστικά που θες. Νομίζω η επιτυχία ενός προπονητή είναι το πώς θα συνδέσει τα χαρακτηριστικά των παικτών με το να κάνουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εμείς έχουμε έναν προπονητή που ξέρει να το κάνει αυτό. Νομίζω είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο».

Για τα σπουδαία ονόματα προπονητών σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρη: «Οι πέντε αυτοί προπονητές είναι πάρα πολύ μεγάλου επιπέδου. Ο Ομπράντοβιτς και ο Σάκοτα έχουν κάνει μεγάλη διαδρομή. Ο Σπανούλης είναι νέος και είναι ένας άνθρωπος που “ζει και αναπνέει” για το μπάσκετ, φαίνεται ότι θα έχει “λαμπρό” μέλλον. Ο Τρινκιέρι έχει διαγράψει μια μεγάλη πορεία και αυτός. Για τον Γιώργο (σ.σ. Μπαρτζώκα) τι να πούμε; Είναι το μεγαλύτερο όνομα αυτήν τη στιγμή στην Ευρώπη. Τα ονόματα αυτά κοσμούν το ελληνικό μπάσκετ. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη άνοδος αυτήν τη στιγμή στο άθλημα. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες, νομίζω και οι 14 συγκροτούν ένα πολύ ανταγωνιστικό και πολύ δύσκολο πρωτάθλημα».

Για την πρόοδο του ελληνικού μπάσκετ: «Φέτος οι ελληνικές ομάδες πάνε για μεγάλα πράγματα σε όλες τις διοργανώσεις. Ζούμε εποχές ’90s, που το κέντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ ήταν η Ελλάδα. Νομίζω ότι οι μέρες συγκλίνουν προς την περίοδο αυτή, που λέγαμε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα ήταν το καλύτερο στην Ευρώπη. Οδεύουμε προς τα εκεί. Αν πούμε ότι το ισπανικό είναι το καλύτερο, ίσως φέτος να είμαστε εμείς. Εγω θα τολμήσω να πω ότι αν δεν υπήρχε αυτή η κόντρα Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού δεν ξέρω αν είχε το ίδιο ενδιαφέρον η Ευρωλίγκα. Ακόμα και η διοργάνωση αυτή συντηρείται από αυτή την κόντρα. Βλέπουμε τις μεγάλες ομάδες σε Final-4 να φέρνουν 300-400 φιλάθλους, τη στιγμή που οι ελληνικές φέρνουν χιλιάδες».

Για τη χρονιά που έρχεται στο ελληνικό μπάσκετ: «Φέτος θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλή χρονιά με το μπάσκετ σε Ευρώπη και Ελλάδα. Το άθλημα αυτό είναι τόσο συναρπαστικό, τόσο γρήγορο, με τέτοιες εναλλαγές, που πλέον θεωρώ ότι μπορούν να γίνουν πράγματα που να πλησιάσουμε το ποδόσφαιρο, το οποίο είχε ξεφύγει κάποια στιγμή. Θεωρώ ότι πρέπει να “ανοίξει” λίγο η αγορά, να μπουν και άλλες ομάδες και να ανοίξει λίγο η “βεντάλια”, να φέρουμε και άλλο κόσμο στο άθλημα. Οι άνθρωποι που θα μπορούσαν να ασχοληθούν με αυτό πρέπει να έχουν κίνητρο».