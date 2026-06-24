Παναθηναϊκός: Αφόρητη ζέστη, αλλά και πολλά γκολ! (vids)

Η απογευματινή προπόνηση έγινε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες με καύσωνα, αλλά είχε και πολλά γκολ. Παντελίδης, Ζαρουρί και Ταμπόρδα πρωταγωνίστησαν. Αποστολή στην Ολλανδία: Τάσος Νικολογιάννης.

Από σήμερα το απόγευμα οι παίκτες του Παναθηναϊκού άρχισαν να νιώθουν για τα καλά τον καύσωνα, που έφθασε και στο Απελντορν της Ολλανδίας. Κάτω από 34 βαθμούς έγινε η απογευματινή προπόνηση και για αυτό είχε διάρκεια μία ώρα.

Αρχικά κάποιοι παίκτες του Παναθηναϊκού μετά την προθέρμανση έπαιξαν ποδοβόλλει και στη συνέχεια ένα γκρουπ παικτών έκανε ανάπτυξη και τελειώματα φάσεων.

Ο Νίστρουπ ήθελε η μπάλα είτε να πάει στην περιοχή από τα άκρα , είτε να φθάσει με διαγώνια πάσα στους παίκτες που ήταν στην πλάτη της άμυνας. Στόχος το γκολ και ο Δανός τεχνικός φώναζε «qyality», ζητώντας ποιότητα. Και αυτή την φορά σε σχέση με χθες τα τελειώματα πήγαν πολύ καλύτερα και μπήκαν περισσότερα γκολ.

Ο Παντελίδης, ο Ζαρουρί και ο Ταμπόρδα ήταν οι πρωταγωνιστές στα γκολ.

ΦΟΡ Ο ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

Ο Παύλος Παντελίδης και το απόγευμα σε αυτή την άσκηση έπαιξε φορ και είχε πολύ καλά τελειώματα με αρκετά γκολ, το ένα με τακουνάκι.

Ο Ταμπόρδα, που δείχνει σε καλή κατάσταση σε θέση δέκα πάταγε περιοχή και αυτός σκόραρε.

Ο Ζαρουρί ήταν αριστερό εξτρέμ, αλλά έμπαινε και στην περιοχή με μία συγκεκριμένη κίνηση και έβαλε και αυτός γκολ.

Και ο Αντίνο σκόραρε και με κεφαλιά.

Ο Καμαρά ήταν αυτός που στην άσκηση έκανε την πρώτη πάσα στα μπακ.

Οι παίκτες ήταν χωρισμένοι σε δύο ομάδες στην άσκηση με τα τελειώματα. Στην μία ήταν οι :Καλάμπρια, Κυριόπουλος, Κοντούρης, Αντίνο, Παντελίδης. Και στην άλλη ήταν οι :Κυριακόπουλος, Μπόκος, Τσέριν, Ζαρουρί, Ταμπόρδα.

Γενικά ο Νίστρουπ δεν ήθελε να φθάνει η μπάλα στην περιοχή με πολλές πάσες και ήθελε συγκεκριμένες κινήσεις από τους παίκτες και γρήγορες και σωστές πάσες και φυσικά καλά τελειώματα.

Ο Πένια έκανε κανονικά το πρόγραμμα προπόνησης για τους τερματοφύλακες.

*Αύριο το πρόγραμμα έχει μία πρωϊνή προπόνηση

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με απογευματινή προπόνηση στο Άπελντοορν της Ολλανδίας συνεχίστηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού.

Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Το ένα γκρουπ ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα εκγύμνασης, ενώ το άλλο ξεκίνησε με προθέρμανση, συνέχισε με ποδοβόλεϊ και ολοκλήρωσε το πρόγραμμα με ασκήσεις επιθετικής ανάπτυξης και τελειώματα φάσεων. Έξτρα ρόγραμμα με τους προπονητές τερματοφυλάκων ακολούθησε ο Ινιάκι Πένια.

Η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Πέμπτης».