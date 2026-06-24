Πανικός στην Λευκάδα για το Τρόπαιο της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ! (pics-vid) 

Επόμενη στάση μετά τη Ναύπακτο η Λευκάδα! Με τον κόσμο να δίνει δυναμικό παρών στη Νέα Πλατεία Παραλίας για να δει το Τρόπαιο της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ από κοντά!

Από νωρίς το απόγευμα παρά πολλοί μικροί και μεγάλοι φίλοι της Ένωσης συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία της Λευκάδας προκειμένου να δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν με το Τρόπαιο.

Το κλίμα όπως μπορείτε να δείτε ήταν πανηγυρικό με την Λευκάδα να αποκτά κιτρινόμαυρο χρώμα.

Πρόγραμμα παρουσίας Τροπαίου Πρωταθλήματος από 25 έως 27 Ιουνίου

Το Tour του Τροπαίου συνεχίζεται και το επόμενο τριήμερο, από 25 έως 27 Ιουνίου, θα βρεθεί σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Νέα Πέραμο, Νέα Αρτάκη και Λαμία.

ΠΕΜΠΤΗ 25/6

ΠΡΕΒΕΖΑ: στις 11.00 στην Πλατεία Οδυσσέα Ανδρούτσου

ΙΩΑΝΝΙΝΑ: στις 20.00 στην Πλατεία Μαβίλη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/6

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: στις 20.00 στην Πλατεία Μικρασιατών Προσφύγων

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/6

ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ: στις 11.00 στο Λιμάνι Ν. Αρτάκης

ΛΑΜΙΑ: στις 20.00 στην Πλατεία Ελευθερίας