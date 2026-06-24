Ρομάνο: «Στην τελική ευθεία του Ντε Φράι στον Παναθηναϊκό» (pic)

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαίωσε ότι η μεταγραφή του Στέφαν Ντε Φράι στον Παναθηναϊκό βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Ο Στέφαν Ντε Φράι αποτελεί τον βασικό στόχο του Παναθηναϊκού για το κέντρο της άμυνας και φαίνεται ότι η μεταγραφή του είναι πολύ κοντά στην υλοποίησή της.

Αυτό ανέφερε και ο έγκυρος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, που τόνισε ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Οι όροι του συμβολαίου έχουν σχεδόν συμφωνηθεί και μένει το τελικό «ναι» του παίκτη για να ντυθεί οριστικά κι αμετάκλητα στα πράσινα.

Η ανάρτηση του Ρομάνο:

🚨🟢⚪️ Understand Panathinaikos are closing in on Stefan de Vrij deal, agreement at the final stages.



Contract almost agreed and Pana waiting for de Vrij’s final green light, then… here we go. 🇬🇷 pic.twitter.com/bzHKnOJ4dD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026

Το Who is Who

Ο 34χρονος Ολλανδός ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Σπίριτ και το 2002 εντάχθηκε στα τμήματα υποδομών της Φέγενορντ. Έπαιξε στην ομάδα Νέων και την Κ19 και το 2009 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, όπου έμεινε για μια 5ετία. Σε αυτή κατέγραψε 154 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 6 γκολ και 4 ασίστ.

Το καλοκαίρι του 2014 μεταγράφηκε για 7 εκατ. ευρώ στην Λάτσιο και έπαιξε εκεί για άλλα 4 χρόνια, έχοντας στο ενεργητικό του 118 συμμετοχές, 10 γκολ και 5 ασίστ. Το 2018 έφυγε ως ελεύθερος και πήγε στην Ίντερ, από την οποία θα αποτελέσει παρελθόν μετά από 296 συμμετοχές, με 13 γκολ και 8 ασίστ.

Σε διεθνές επίπεδο μετράει 79 συμμετοχές και 4 γκολ με την Εθνική Ολλανδίας, ενώ έχει περάσει και από όλα τα μικρότερα ηλικιακά κλιμάκια (Κ16, Κ17, Κ19, Κ20 και Κ21).