Αποθέωση για τον MVP Μοντέρο στο τελευταίο του ματς με τη Βαλένθια (vid)

Ο Ζαν Μοντέρο πρωταγωνίστησε στο διπλό τίτλου της Βαλένθια στη Βαρκελώνη και στο φινάλε του αγώνα γνώρισε την αποθέωση.

Ο 23χρονος άσος μετακομίζει στον Πειραία και τον Ολυμπιακό και στο τελευταίο του ματς οδήγησε τη Βαλένθια στον τίτλο του πρωταθλήματος Ισπανίας. Μάλιστα αναδείχθηκε MVP, πετυχαίνοντας 23 πόντους και λίγο πριν το φινάλε γνώρισε την αποθέωση από κόσμο και συμπαίκτες.

Όσοι φίλοι της Βαλένθια ήταν στο Παλάου Μπλαουγκράνα χειροκρότησε τον Μοντέρο, ενώ ο προπονητής του, Πέδρο Μαρτίνεθ τον αγκάλιασε θέλοντας να τον ευχαριστήσει για τη συνεργασία.