Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν επικράτησε του Καναδά με 2-1 και πήρε παλικαρίσια την πρωτιά του ομίλου.

Το έπαθλο ήταν σοβαρό. Η πρωτιά του ομίλου. Για τον Καναδά πολύ πολύ πιο σοβαρό, αφού η πρωτιά σήμαινε παραμονή επί καναδικού εδάφους για το πρώτο νοκ-άουτ (Βανκούβερ) και πιθανώς ένας πιο βατός αντίπαλος, κάποιος από τους καλύτερους τρίτους.

Το κίνητρο από μόνο του όμως δεν κερδίζει. Η Ελβετία ήταν πολύ πιο ουσιαστική, πιο εύστοχη στις στιγμές της και με το 2-1 πήρε την πρωτιά, που την φέρνει σε θέση αναμονής για να παίξει με τον δεύτερο του 1ου ομίλου που θα είναι μία εκ των Νότια Κορέα, Τσεχία, Νότια Αφρική.

Η κακή μέρα για τον Καναδά φάνηκε από νωρίς. Στο 13ο λεπτό η ομάδα του Μουράτ Γιακίν βρήκε το πρώτο (από τα πολλά) ρήγματα μέσα στη βραδιά.

Με ωραίο ρολάρισμα, ο Εμπολό βγήκε σε καθαρό τετ-α-τετ με τον Κρεπό, όμως νικήθηκε από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ενώ στην συνέχεια της φάσης ο Κορνέλιους έδιωξε την προσπάθεια του Μανζάμπι σχεδόν σε κενή εστία.

Ο Καναδάς που με ισοπαλία έπαιρνε την πρώτη θέση έμοιαζε προβλέψιμος και μπλοκαρισμένος. Οι δύο αξιόλογες στιγμές από Λάριν (33’) και Αχμέντ (43’) σταμάτησαν στον Κόμπελ σε ένα αναγνωριστικό πρώτο μέρος.

Ωστόσο, όλες οι ισορροπίες άλλαξαν στην πρώτη φάση της επανάληψης, ο Μανζάμπι έτρεξε την μπάλα από δεξιά και έκανε την παράλληλη πάσα, ο Εμπολό άφησε έξυπνα την μπάλα και ο επερχόμενος Βάργκας με άπιαστο συρτό σουτ έκανε το 1-0 (46’), παγώνοντας το γήπεδο.

Οι γηπεδούχοι αύξησαν τα ρίσκα, πήραν μέτρα στο γήπεδο, αλλά με την άμυνα τόσο ψηλά ήταν εξαιρετικά ευάλωτοι απέναντι στους γρήγορους Ελβετούς.

Σε μία από τις καλές κόντρες, ο Μανζάμπι έφυγε από τα δεξιά μετά από φοβερή ενέργεια του Εμπολό, τελείωσε τη φάση με συρτό σουτ και πήρε μέσα τα χέρια του Κρεπό για το 2-0 (57’) που έδωσε τεράστιο προβάδισμα στην ομάδα του Γιακίν.

Ωστόσο, το παιχνίδι δεν είχε τελειώσει. Οι αλλαγές του Μαρς έδωσαν ώθηση στους γηπεδούχους, που δεν παράτησαν ποτέ το ματς και λίγο έλειψε να δικαιωθούν.

Από μία σαραντάρα μπαλιά απελπισίας, ο Σαλιμπά με υπέροχο τρόπο έκανε εναέριο κοντρόλ με το δεξί, άμεση πάσα με το αριστερό και ο Πρόμις με υπερέκταση έκανε στην κενή εστία το 2-1 (76’), βάζοντας φωτιά στο παιχνίδι.

Έκτοτε, το ματς έγινε μονότερμα. Με συνεχόμενες στατικές φάσεις, ο Καναδάς πίεσε για το γκολ ισοφάρισης / πρωτιάς, που όμως δεν ήρθε ποτέ.

Η καρφωτή κεφαλιά του Κορνέλιους από φάουλ του Εουστάκιο (79’) πέρασε ελάχιστα άουτ, ενώ ο Κόμπελ ήταν εκεί σε νέες κεφαλιές του Πρόμις (93’) και του Τζόνστον (96’), σε ένα φινάλε θρίλερ που έφερε την Ελβετία στην πρώτη θέση του ομίλου και τον Καναδά στη δεύτερη.

ΕΛΒΕΤΙΑ (Μουράτ Γιακίν): Κόμπελ, Χάκες (74’ Βίντμερ), Ελβέντι, Ακάνζι, Ροντρίγκες, Φρόιλερ, Τζάκα, Βάργκας (80’ Εντόι), Μανζάμπι (85’ Φάσναχτ), Σο (74’ Έμπισερ), Εμπολό (85’ Ιτέν).

ΚΑΝΑΔΑΣ (Τζέσε Μαρς): Κρεπό, Τζόνστον, Ντε Φουρζερόλ, Κορνέλιους, Λαρέια (83’ Σάφελμπουργκ), Σαλιμπά, Σουανιέ (58’ Εουστάκιο), Αχμέντ (58’ Μίλαρ), Μπιουκάναν, Λάριν (58’ Ολουβασέγι), Ντέιβιντ.

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