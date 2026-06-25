Μουντιάλ: Ο «σαμάνος» της Γκάνας ισχυρίζεται ότι... απελευθέρωσε τον Κέιν από τα μάγια

Μία από τις πιο παράξενες ιστορίες του Μουντιάλ έρχεται από τη Γκάνα, όπου ο αυτοαποκαλούμενος πνευματιστής Νάνα Κουάκου Μπονσάμ υποστήριξε ότι έλυσε το ξόρκι που, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, είχε ρίξει στον Χάρι Κέιν πριν από τον αγώνα με την Αγγλία.

Μία από τις πιο παράξενες ιστορίες του Μουντιάλ έρχεται από τη Γκάνα, όπου ο αυτοαποκαλούμενος πνευματιστής Νάνα Κουάκου Μπονσάμ υποστήριξε ότι έλυσε το ξόρκι που, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, είχε ρίξει στον Χάρι Κέιν πριν από τον αγώνα με την Αγγλία.

Ο Άγγλος επιθετικός δεν κατάφερε να βρει δίχτυα στο 0-0 με τη Γκάνα, χάνοντας μάλιστα σημαντική ευκαιρία στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Μετά το παιχνίδι, ο Μπονσάμ εμφανίστηκε σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δήλωσε πως «απελευθερώνει» πλέον τον αρχηγό της Αγγλίας, ώστε να μπορέσει να σκοράρει στα επόμενα ματς της διοργάνωσης.

«Χάρι, μην μου κρατάς κακία. Είμαστε φίλοι και θα έρθω να σε επισκεφθώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προκαλώντας χαμό στα social media.

Από την πλευρά του, ο Κέιν αντιμετώπισε με ψυχραιμία τη χαμένη ευκαιρία, τονίζοντας ότι τέτοιες στιγμές αποτελούν μέρος της ζωής κάθε επιθετικού και πως παραμένει συγκεντρωμένος στη συνέχεια του τουρνουά.

Η ιστορία έχει ήδη γίνει viral, προσθέτοντας μία ακόμα ιδιαίτερη πινελιά στο Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.