Βελτίωση στα γκολ, ο Νίστρουπ δεν θέλει να σηκώνεται η μπάλα

Η τρίτη ημέρα στην Ολλανδία ήταν η πιο ζεστή για τον Παναθηναϊκό, αλλά ο Νίστρουπ συνέχισε την δουλειά με ανάπτυξη και γκολ. Αποστολή στην Ολλανδία: Τάσος Νικολογιάννης.

Η σημερινή τρίτη ημέρα της παρουσίας του Παναθηναϊκού εδώ στην Ολλανδία ήταν η πιο ζεστή και μας θύμισε τον καύσωνα της Ελλάδας. Ο Νίστρουπ συνέχισε την δουλειά με έμφαση στην σωστή ανάπτυξη και τα καλά τελειώματα.

Κάτω από 30 βαθμούς έγινε η πρωϊνή προπόνηση και με 34 βαθμούς έγινε η απογευματινή προπόνηση. Και τα χειρότερα έρχονται, αφού η πρόγνωση λέει για 38 βαθμούς την Παρασκευή το πρωί!

Παρόλα αυτά ο Νίστρουπ δούλεψε για πολύ ώρα σε δύο βασικούς άξονες. Σωστή ανάπτυξη είτε από τον άξονα, κάθετα, είτε από τα άκρα και καλά τελειώματα. Και το πρωί και το απόγευμα δούλεψε πάνω στην ορθολογική ανάπτυξη.

Αυτό το κάτι σαν ποδόσφαιρο που βλέπαμε πέρυσι ξεχάστε το. Ο Νίστρουπ δεν θέλει για κανένα λόγο η μπάλα να ταξιδεύει ψηλά, παρά μόνο αν γίνεται αλλαγή πλευράς, η πάσα στην πλάτη της άμυνας.

Αυτή είναι η φιλοσοφία του, την ξέραμε από την Κοπεγχάγη και θέλει να την περάσει και στον Παναθηναϊκό. Και φυσικά το γκολ. Μετά την χθεσινή ημέρα που είχε γκάζια για τα άσχημα τελειώματα σήμερα οι παίκτες τα πήγαν καλύτερα και ήταν πιο εύστοχοι.

Ολοι οι παίκτες δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και δείχνουν να το χαίρονται με την ποιότητα της προπόνησης. Για πρώτη φορά είδαμε σήμερα και τον Τσάπρα με τον Πένια, με τον ελληνα μπακ να μπαίνει κατευθείαν στην προπόνηση και τον Ισπανό κίπερ, να κάνει το πρόγραμμα το απόγευμα.

Ο Πένια έχει κοντά του τον συμπατριώτη του Τσιριβέγια, που τον βοηθάει στην γρήγορη προσαρμογή.

Ο Ταμπόρδα δείχνει να έχει πολλά κέφια, ο Παντελίδης από θέση φορ έδειξε το μεγάλο το προσόν το γκολ, ο Ζαρουρί πολύ καλός στο ένας με έναν και δεξιά και αριστερά.

Οι παίκτες παρά την ζέστη δίνουν και την ψυχή τους στην προπόνηση ακολουθώντας κατά γράμμα τις οδηγίες του Νίστρουπ και των συνεργατών του.