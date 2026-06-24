Μάρω Κοντού: Με μαχαίρι αποπειράθηκε να μπει στο δωμάτιο της ηθοποιού στο νοσοκομείο Αττικόν ένας 90χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος εμφανίστηκε στην είσοδο του νοσοκομείου και ανέφερε στον υπάλληλο ασφαλείας ότι είναι συγγενικό πρόσωπο της γνωστής ηθοποιού και επιθυμεί να την επισκεφθεί.
Η συμπεριφορά του όμως προκάλεσε υποψίες στον άνδρα της ασφάλειας, ο οποίος προχώρησε σε έλεγχο των αντικειμένων που είχε μαζί του. Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι μέσα στο κουτί υπήρχε ένα μαχαίρι.
Αμέσως ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία, με αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο και να προχωρούν στη σύλληψη του 90χρονου. Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και τα κίνητρα του ηλικιωμένου άνδρα.
Η Μάρω Κοντού εξακολουθεί να νοσηλεύεται για δέκατη ημέρα στο νοσοκομείο, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της.
Η εισαγωγή της στο «Αττικόν» κρίθηκε αναγκαία μετά από ατύχημα που σημειώθηκε στο σπίτι της, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα σε πλευρό και τραυματισμό στο ισχίο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση, ενώ οι γιατροί αξιολογούν καθημερινά την αποκατάσταση των τραυμάτων της και την ανταπόκρισή της στη θεραπευτική αγωγή.
Πηγή: newsit.gr