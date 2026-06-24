Μάρω Κοντού: Με μαχαίρι αποπειράθηκε να μπει στο δωμάτιο της ηθοποιού στο νοσοκομείο Αττικόν ένας 90χρονος

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (24/06/2026) στο νοσοκομείο Αττικόν, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας επιχείρησε να εισέλθει στο δωμάτιο νοσηλείας της ηθοποιού Μάρως Κοντού, έχοντας στην κατοχή του μία γλάστρα και ένα κουτί μέσα στο οποίο βρέθηκε μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος εμφανίστηκε στην είσοδο του νοσοκομείου και ανέφερε στον υπάλληλο ασφαλείας ότι είναι συγγενικό πρόσωπο της γνωστής ηθοποιού και επιθυμεί να την επισκεφθεί.

Η συμπεριφορά του όμως προκάλεσε υποψίες στον άνδρα της ασφάλειας, ο οποίος προχώρησε σε έλεγχο των αντικειμένων που είχε μαζί του. Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι μέσα στο κουτί υπήρχε ένα μαχαίρι.

Αμέσως ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία, με αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο και να προχωρούν στη σύλληψη του 90χρονου. Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και τα κίνητρα του ηλικιωμένου άνδρα.

Η Μάρω Κοντού εξακολουθεί να νοσηλεύεται για δέκατη ημέρα στο νοσοκομείο, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της.

Η εισαγωγή της στο «Αττικόν» κρίθηκε αναγκαία μετά από ατύχημα που σημειώθηκε στο σπίτι της, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα σε πλευρό και τραυματισμό στο ισχίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση, ενώ οι γιατροί αξιολογούν καθημερινά την αποκατάσταση των τραυμάτων της και την ανταπόκρισή της στη θεραπευτική αγωγή.

Πηγή: newsit.gr