«Κοντά σε συμφωνία με τη Φενέρ ο Μπράξτον Κι»

Μια ανάσα από τη Φενέρμπαχτσε φέρεται να βρίσκεται ο Μπράξτον Κι.

Όπως σημειώνει το BasketNews και όπως είχε αναφέρει η εκπομπή του SDNA, «Magic Euroleague», ο 29χρονος Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ είναι πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία με την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης.

O Κι πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν, την πρώτη του στην Ευρώπη, έχοντας με τη Βαλένθια 6.3 πόντους, 3.5 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ, 0.7 κλεψίματα και 0.5 μπλοκ σε 17 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο στη EuroLeague.

Με τη Βαλένθια έφτασε ως το Final Four της Euroleague και κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας, αποτελώντας σημαντική μονάδα στην ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ.