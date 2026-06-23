Το ξεκαθάρισμα του Νίστρουπ και οι επαφές του Καμαρά!

Ο Νίστρουπ με τα όσα είπε στους παίκτες σήμερα στην διάρκεια της πρωϊνής προπόνησης έστειλε το μήνυμα στους παίκτες για το τι έρχεται, ενώ ο Ετιέν Καμαρά είχε πολύ καλές επαφές με την μπάλα. Αποστολή στην Ολλανδία: Τάσος Νικολογιάννης.

Γνωρίζαμε πριν έρθει στον Παναθηναϊκό, ότι ο Τζέικομπ Νίστρουπ στην Κοπεγχάγη ήταν πολύ σκληρός και παρουσίασε μία ομάδα, που έτρεχε 90 λεπτά, είχε μεγάλη ένταση και πάθος στο παιχνίδι της και το πάλευε μέχρι το τέλος.

Από την δεύτερη ημέρα της παρουσίας του Παναθηναϊκού εδώ στο Απελντοορν της Ολλανδίας ο Νίστρουπ ξεκαθάρισε στους παίκτες του τι απαιτεί και όχι μόνο θέλει από τους παίκτες του.

Από τα όσα είπε ο Νίστρουπ στο γήπεδο ο κόσμος του Παναθηναϊκού να περιμένει να δει μία ομάδα, που θα έχει μεγάλη ένταση και πάθος για τη νίκη, θα το παλεύει 90 λεπτά, δεν θα έχει νεκρά διαστήματα και θα είναι φουλ επιθετική.

Με λίγα λόγια οι παίκτες, που έχουν ευαισθησία σε τραυματισμούς, η νιώθουν μία ενόχληση και δεν παίζουν δεν έχουν καμία τύχη να παίξουν με τον Νίστρουπ και θα χαιρετήσουν.

Οποιος κλέβει μέσα στο παιχνίδι, δεν τα δίνει όλα δεν θα παίζει. Οποιος δεν θυσιάζεται για την ομάδα, δεν θα παίζει. Θα έχει θέση στην ενδεκάδα, ο παίκτης, που ακόμα και με ενοχλήσεις θα παίζει, για να μην αφήσει την ομάδα με 10 παίκτες αν έχει κλείσει τις αλλαγές.

Δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια, διότι έχουμε καεί στο παρελθόν, αλλά βλέπω έναν άνθρωπο διψασμένο να πετύχει, οργανωτικό, με μεγάλη έμφαση στη λεπτομέρεια και με μεγάλη προσήλωση στην δουλειά. Και κοντά στον Νίστρουπ στο ίδιο μοτίβο και οι συνεργάτες του. Ολοι συμμετέχουν στην προπόνηση, όλοι προτρέπουν τους παίκτες να ανεβάσουν την ένταση, όλοι επιβραβεύουν τους παίκτες όταν πρέπει.

Αυτή η δεύτερη ημέρα στην Ολλανδία μας έδειξε τις διαθέσεις του Δανού τεχνικού και τι προσπαθεί να περάσει στο τακτικό κομμάτι στους παίκτες. Δίνει μεγάλη έμφαση στην σωστή τοποθέτηση των παικτών ανάμεσα στις γραμμές-για να γίνεται σωστά η ανάπτυξη-και στην γρήγορη και σωστή πάσα.

Τρελαίνεται πραγματικά, όταν βλέπει παίκτες να μην σκοράρουν απέναντι στον τερματοφύλακα και να μην τελειώνουν σωστά μία ωραία ανάπτυξη. Για αυτό και εξερράγη το πρωϊ και τα έχωσε στους παίκτες μετά από μία άσκηση για τελειώματα φάσεων, που δεν πήγε καλά.

Στη συνέχεια φυσικά θα δούμε και άλλα πράγματα, που θέλει να περάσει ο Νίστρουπ στην ομάδα, αλλά ξεκινάει με την άμεση αλλαγή νοοτροπίας, που θα επιβάλει και όποιος αντέξει και την επιθετική φιλοσοφία, που θα έχει πλέον η ομάδα.

Ο Ετιέν Καμαρά με το καλημέρα έδειξε το καλύτερό του στοιχείο. Οι επαφές του με την μπάλα ήταν εξαιρετικές και ζήταγε συνέχεια την μπάλα από τον γκολκίπερ και έβαζε σωστά το σώμα του, για να καλύπτει την μπάλα από την πίεση του αντιπάλου και μετά την έδινε σωστά. Ξεχωρίζει με το ύψος του, αλλά πιο πολύ ξεχωρίζει από την καλή του τεχνική.