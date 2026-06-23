Πενταετής ανανέωση για τον Ντοσούνμου στους Τίμπεργουλβς

Ο Ντοσούνμου θα παραμείνει στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, καθώς συμφώνησε σε νέο πενταετές συμβόλαιο αξίας 112 εκατομμυρίων δολαρίων, που περιλαμβάνει player option για την πέμπτη και τελευταία χρονιά, σύμφωνα με το ESPN.

Η παραμονή του 25χρονου γκαρντ αποτέλεσε βασική προτεραιότητα για τη Μινεσότα μετά την εξαιρετική παρουσία του στα playoffs. Ο Ντοσούνμου είχε αποκτηθεί τον Φεβρουάριο από τους Σικάγο Μπουλς, με τους Τίμπεργουλβς να παραχωρούν τέσσερις επιλογές δεύτερου γύρου και τον Ρομπ Ντίλινγχαμ.

Στους πρώτους μήνες της παρουσίας του στη Μινεσότα εξελίχθηκε σε σημαντικό μέλος του ροτέισον της ομάδας, έχοντας μέσο όρο 15,6 πόντους σε 29,2 λεπτά συμμετοχής κατά τη διάρκεια της πορείας των Τίμπεργουλβς στα playoffs. Ξεχώρισε ιδιαίτερα στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς του πρώτου γύρου απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς, όταν σημείωσε 43 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο.

Η αγωνιστική του άνοδος ανακόπηκε από ενοχλήσεις στη δεξιά γάμπα, οι οποίες τον υποχρέωσαν να χάσει αγώνες στα playoffs. Παρότι επέστρεψε στη δράση στον δεύτερο γύρο, είχε περιορισμένη συνεισφορά, με 9,4 πόντους κατά μέσο όρο και ποσοστό ευστοχίας 36%.

Σύμφωνα με το ESPN, η εξαιρετική συνεργασία που ανέπτυξε με τον Άντονι Έντουαρντς μετά την άφιξή του στη Μινεσότα συνέβαλε σημαντικά στην απόφαση των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε μακροχρόνια συμφωνία.