Ο Καϊμπουέ η πρώτη μεταγραφή της επιστροφής για τον Ηρακλή

Ο Κιλιάν Καϊμπουέ είναι η πρώτη μεταγραφή του Ηρακλή, στην επιστροφή του στην Super League.

Την απόκτηση του αμυντικού χαφ, Κιλιάν Καϊμπουέ ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Ο 27χρονος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Γηραιό, μετά το πέρασμα του από την Αμιέν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Kylian Kaïboué, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ομάδα μας.

Ο Κίλιαν Καϊμπουέ γεννήθηκε στις 20 Αυγούστου 1998 στη Γαλλία και αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος, ενώ μπορεί να προσφέρει λύσεις και στην άμυνα χάρη στην τακτική του αντίληψη, τη δύναμη και την αγωνιστική του συνέπεια. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες της Montpellier, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε FC Sète, SC Bastia και Amiens SC, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα της Γαλλίας.

Την τελευταία τριετία αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Amiens SC στη Ligue 2, καταγράφοντας περισσότερες από 100 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και επιβεβαιώνοντας την ποιότητά του σε ένα από τα πλέον απαιτητικά πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Η οικογένεια του Ηρακλή καλωσορίζει τον Kylian στην ομάδα και του εύχεται υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με την κυανόλευκη φανέλα.

Bienvenue Kylian. Welcome to IRAKLIS FC! 🇫🇷