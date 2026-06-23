Μάντζαρης: «Ο Πανελλήνιος στοχεύει στο βήμα παραπάνω τη νέα σεζόν»

Ο προπονητής του Πανελληνίο (National League 1), Αντώνης Μάντζαρης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άκου τι έκανες» του ΕΟΚ WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για την προετοιμασία του ρόστερ από τόσο νωρίς: «Γενικά το καλύτερο για κάθε προπονητή είναι όσο νωρίτερα μπορεί να τελειώσει το ρόστερ. Έτσι σού δίνεται η δυνατότητα να μπορείς το καλοκαίρι να ετοιμάσεις την ομάδα και να έχεις στο μυαλό σου το πλάνο που θες για να μπορείς να το βγάλεις στο γήπεδο».

Για το γεγονός πως η ομάδα «χτίζει» ξανά το ρόστερ από την αρχή: «Ουσιαστικά το καλύτερο για κάθε προπονητή είναι να έχει μια ομάδα έτοιμη και να δει ένα-δύο στοιχεία που του λείπουν, να τα προσθέσει και να προχωρήσει στο κομμάτι αυτό. Εγώ τις τελευταίες δύο σεζόν είτε στον Έσπερο είτε στον Πανελλήνιο χρειάστηκε να φτιάξω ομάδα από το μηδέν στην ουσία, οπότε δεν είναι αρκετά εύκολη αυτή η διαδικασία. Παρ’ όλα αυτά, επειδή “τρώγοντας ανοίγει η όρεξη” και την περασμένη σεζόν κάναμε μια καλή σεζόν, όπου φτάσαμε στα ημιτελικά και είχαμε τερματίσει 2οι στην κανονική περίοδο, η διοίκηση έβαλε ως στόχο να κάνουμε το βήμα παραπάνω και να ενισχυθεί η ομάδα. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να πάρω μια απόφαση, είτε από επιλογή δικιά μας είτε από κάποιων παιδιών, το ρόστερ να αλλάξει κατά το 70%».

Για το αν είναι ικανοποιημένος από τον μέχρι τώρα σχεδιασμό της ομάδας: «Θεωρητικά, από τις επτά προσθήκες οι έξι ήταν οι πρώτοι μας στόχοι, οπότε είμαι πολύ ικανοποιημένος στο κομμάτι αυτό. Για πρώτη φορά, ας πούμε, αποκτήσαμε και Έλληνα παίκτη που θα χρειαστεί να έχει σπίτι-φαγητό στην Αθήνα, κάτι που βαραίνει αρκετά τις ομάδες, τον Βαλάντη Κουρτίδη. Η διοίκηση μου είπε αμέσως το “ναι” και αυτό δείχνει ότι και η ίδια θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω φέτος. Άρα, αυτό γεμίζει με ευθύνη τόσο εμένα όσο και όλα τα παιδιά που θα έρθουν».

Για το αν θα γίνουν άλλες κινήσεις: «Ουσιαστικά, μας μένει μια μεταγραφή ακόμα, ενός περιφερειακού, τον οποίο έχουμε κλείσει και μένει ν’ ανακοινωθεί. Λίγο μεταβατική έχουμε τώρα, γιατί ουσιαστικά η ομάδα είναι καινούργια. Μόνο τέσσερα παιδιά έμειναν από πέρυσι, οπότε θέλουμε ένα μοντάρισμα, στον βαθμό που μπορούμε, για τα νέα αποκτήματα, να κάνουν ένα εικοσαήμερο μαζί έτσι ώστε να ξεπεράσουμε δύο-τρία πράγματα πιο εύκολα».

Για την επιλογή του ξένου παίκτη, Λορέντζο Άντερσον: «Θεωρητικά, πέρυσι είχαμε τον καλύτερο ξένο στο πρωτάθλημα, ο οποίος ανέβασε και όλους τους συμπαίκτες του, τους έκανε καλύτερους. Φέτος, απλά θέλαμε, λόγο θέσης κυρίως, να βάλουμε τον ξένο στα γκαρντ, γιατί μάς έδειξε και η σειρά τον play-offs ότι τα κλειστά ματς πάνε στην απόφαση του ενός παίκτη. Θεωρώ πως το να έχει την μπάλα στα χέρια του ένας γκαρντ που έχει την έφεση στο “ένας-εναντίον-ενός” είναι σημαντικό. Γι’ αυτό πήρα την απόφαση να αλλάξω θέση τον ξένο μου. Για να πάρεις έναν ξένο παίκτη θέλει πάρα πολλή μελέτη. Θεωρώ, ωστόσο, ότι όπως και πέρυσι με τον Σμίθσον κάναμε μια πολύ καλή επιλογή, έτσι και φέτος θεωρώ κάναμε μια πολύ καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι με το staff».

Για την «επιτυχία» της ομάδας να φέρει παίκτες από την παραπάνω κατηγορία: «Στην ουσία φέραμε από την Elite League δύο παίκτες. Ο Κώστας Ευστρατίου, θεωρώ, δεν έχει καμία δουλειά στη National League 1. Αν δεν είχε τον τραυματισμό του και δεν ήθελε να το πάει λίγο πιο προοδευτικά, όλες οι ομάδες της Elite League θα ήθελαν να τον πάρουν. Θεωρώ ότι είναι μια κίνηση που θα μας κάνει πάρα πολύ καλό και θα μας αναβαθμίσει. Δε θα βιαστούμε μαζί του, θα μπει να παίζει όταν θα είναι στο 100%. Στην ίδια περίπτωση είναι και ο Κουρτίδης. Θεωρώ οτι μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Όταν πήραμε τον Βαλάντη με πήραν δύο-τρεις προπονητές, φίλοι μου, και με ρώτησαν πώς τον πείσαμε να έρθει στην National League 1. Αυτό δείχνει και τη δυναμική του συλλόγου, ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να δώσει κίνητρο και να φέρει παιδιά από τις παραπάνω κατηγορίες».

Για τον στόχο του Πανελληνίου τη νέα σεζόν: «Εμείς είπαμε αρχικά να πάμε στα play-offs, γιατί, όπως είδαμε και πέρυσι, όλα εκεί κρίνονται. Ωστόσο, θα το κάνουμε με μια διαφορετική εκκίνηση από πέρυσι. Θα έχουμε 2-3 παιδιά πιο έμπειρα που να μπορούν να κάνουν το κάτι παραπάνω στην προσπάθεια που θα κάνουμε όταν αυτό χρειαστεί».