Έκπτωση 50% για το απόλυτο αμάξι πόλης: Η ευκαιρία του μήνα τρέχει

Με τις τιμές των καυσίμων και τα πάγια έξοδα να πιέζουν όλο και περισσότερο, οι οδηγοί αφήνουν στην άκρη τα πλάνα αγοράς και αναζητούν πιο ευέλικτες λύσεις για να βγει η χρονιά χωρίς άγχος

Σε αυτό το σκηνικό, οι δυνατές προσφορές είναι αυτές που κρίνουν το παιχνίδι και διαμορφώνουν την τελική απόφαση.

Για τον Ιούνιο, λοιπόν, η προσφορά που ξεχωρίζει έρχεται από το instacar, το οποίο φέρνει το Hyundai i20 σε φανταστική προσφορά: έκπτωση 50% στο μηνιαίο μίσθωμα για τους 2 πρώτους μήνες.

Μια ευκαιρία που κάνει το leasing χωρίς προκαταβολή πιο προσιτό από ποτέ για να έχεις ένα σύγχρονο αμάξι, χωρίς να αδειάσεις τον λογαριασμό σου.

Hyundai i20: Ο απόλυτος value-for-money παίκτης

Το Hyundai i20 δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι εδώ και χρόνια μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές στην κατηγορία των supermini. Το απόλυτο εργαλείο για την πόλη αφού προσφέρει compact διαστάσεις που κάνουν το παρκάρισμα και τους ελιγμούς παιχνιδάκι, χωρίς όμως να θυσιάζει τους χώρους για επιβάτες και αποσκευές.

Στο εσωτερικό του, η καμπίνα προσφέρει ένα σύγχρονο και ψηφιακό περιβάλλον, με εξοπλισμό που καλύπτει με το παραπάνω τις ανάγκες του οδηγού σε συνδεσιμότητα και πρακτικότητα.

Το μεγάλο του όπλο, όμως, είναι η οικονομία. Η αποδοτική χρήση καυσίμου σου δίνει χαμηλό λειτουργικό κόστος στις καθημερινές διαδρομές, ενώ την ίδια στιγμή διατηρεί τη στιβαρότητα και την οδηγική συμπεριφορά που χρειάζεσαι για ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι στον αυτοκινητόδρομο.

Τι σημαίνει, όμως, στην πράξη το -50% για τους πρώτους δύο μήνες;

Σημαίνει ότι η πρόσβαση σε ένα καινούργιο αυτοκίνητο γίνεται με το ελάχιστο δυνατό οικονομικό βάρος. Οι πρώτοι μήνες είναι πάντα η περίοδος προσαρμογής με ένα νέο όχημα και η μικρότερη αρχική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό σού δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσεις τη λύση του ευέλικτου leasing χωρίς άγχος.

Η τάση της αγοράς δείχνει ευελιξία

Η ζήτηση για μεσαία αυτοκίνητα πόλης παραμένει πολύ δυνατή στην Ελλάδα, όμως η νοοτροπία των οδηγών έχει αλλάξει. Πλέον, δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στο συνολικό μηνιαίο κόστος. Το leasing δεν είναι μόνο των εταιρειών, αλλά εξελίσσεται σε mainstream επιλογή για τους ιδιώτες, επειδή αφαιρεί από την εξίσωση τα απρόβλεπτα έξοδα.

Με το instacar, δεν έχεις το άγχος για το service, τα λάστιχα, τα τέλη κυκλοφορίας ή τη μικτή ασφάλεια, όλα είναι ενσωματωμένα σε ένα σταθερό μηνιαίο μίσθωμα, με την ελευθερία να επιστρέψεις ή να αλλάξεις το αμάξι όποτε εσύ το θελήσεις.

Το Hyundai i20 είναι ο ορισμός της έξυπνης επιλογής σε ένα πακέτο που συνδυάζει μια τόσο δυνατή προσφορά. Αν ψάχνεις τον πιο αποδοτικό τρόπο να αναβαθμίσεις τις μετακινήσεις σου, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνεις το επόμενο βήμα!



