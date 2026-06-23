Διαμαντίδης: «Χαρούμενοι και συγκινημένοι με την επιστροφή Ομπράντοβιτς» - Τι απάντησε για τη φημολογία των ημερών (vid)

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης τόνισε πως όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού είναι χαρούμενοι και συγκινημένοι για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ χαμογελώντας απέφυγε να απαντήσει στη φημολογία της δική του επιστροφής.

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης βρέθηκε στο camp της Chalkanor Suns, που είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τα παιδιά, να μοιραστεί μαζί τους εμπειρίες και συμβουλές από τη σπουδαία του πορεία στα παρκέ και να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τους νεαρούς αθλητές. Παράλληλα, συμμετείχε στις απονομές του τουρνουά, χαρίζοντας ξεχωριστές στιγμές στους συμμετέχοντες.

Σε δηλώσεις του στα κυπριακά ΜΜΕ, ο "3D" ρωτήθηκε για την επιστροφή του «Ζοτς» και ανέφερε: «Νομίζω πως, όπως όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, έτσι και εγώ, είμαστε χαρούμενοι και θα έλεγα και συγκινημένοι που ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει τα μέγιστα σε αυτή την ομάδα θα ξανά είναι μαζί μας. Θα τον δούμε από κοντά...», ενώ σε ερώτηση για το αν θα είναι και ο ίδιος δίπλα στον Ομπράντοβιτς, είπε:

«Εδώ είμαστε είμαστε τώρα για να μιλήσουμε για τα παιδιά της ακαδημίας, δεν είμαστε για...».

Δείτε το σχετικό βίντεο του CyprusBasket: