Σταυρόπουλος: «Υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο ο Πίτερς με την Αρμάνι»

Η μεταγραφή του Άλεκ Πίτερς στην Αρμάνι Μιλάνο είναι στην τελική ευθεία, με τον γενικό διευθυντή της ιταλικής ομάδας, Χρήστο Σταυρόπουλο, να επιβεβαιώνει τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αποχωρεί από τον Ολυμπιακό μετά από τέσσερα χρόνια παρουσίας στον Πειραιά και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι, έχοντας ήδη υπογράψει πολυετές συμβόλαιο.

Ο Χρήστος Σταυρόπουλος τόνισε ότι ο σύλλογος παρακολουθούσε τον παίκτη εδώ και αρκετά χρόνια και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Παράλληλα, στάθηκε στην εμπειρία, την ωριμότητα και το κίνητρο του Πίτερς, υπογραμμίζοντας πως αναμένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα του ομάδα.

«Ο Άλεκ Πίτερς έχει υπογράψει το συμβόλαιό του, το οποίο είναι πολυετές. Περιμένουμε να μας βοηθήσει με την εμπειρία του. Είναι ένας παίκτης τον οποίο παρακολουθούσαμε για πολλά χρόνια, αλλά δεν είχαμε καταφέρει να τον αποκτήσουμε. Βρίσκεται σε καλή ηλικία, είναι ώριμος, με κίνητρο και θέληση. Η εμπειρία και ο χαρακτήρας του θα προσφέρουν πάρα πολλά στην ομάδα. Θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Αρμάνι».