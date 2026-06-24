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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2026: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΣΤΗ ΣΕΝΤΡΑ
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Ρονάλντο: «Είμαστε εδώ» (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε δηλώσεις μετά τη νίκη της Πορτογαλίας επί του Ουζμπεκιστάν και τόνισε πως η Πορτογαλία είναι «ακόμη ζωντανή».
Ρονάλντο: «Είμαστε εδώ» (vid)