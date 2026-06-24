Με μαζική άμυνα, η ομάδα του Κάρλος Κεϊρόζ βραχυκύκλωσε την Αγγλία που κόλλησε στο στείρο 0-0.

Ερωτηθείς για το παιχνίδι στην Βοστώνη, ο Κάρλος Κεϊρόζ είπε μία ατάκα που έγραψε ιστορία: “Μπορεί να παίζουμε αντίπαλοι με τα τρία λιοντάρια, όμως εμείς είμαστε 33 εκατομμύρια λιοντάρια”. Με αυτόν τον τρόπο, ο Πορτογάλος τεχνικός ήθελε να δείξει την απόλυτη συσπείρωση ενός λαού μπροστά στο… ιερό καθήκον.

Οι παίκτες της Γκάνας πολέμησαν σαν πραγματικά λιοντάρια, ακύρωσαν τους Άγγλους και κράτησαν ως το τέλος το 0-0 που φέρνει και τις δύο ομάδες στους τέσσερις βαθμούς.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε σαν… νεράκι. Τίποτα σημαντικό δεν συνέβη! Καμία τελική δεν πήγε προς τις δύο εστίες. Ήταν το πρώτο ημίχρονο σε αυτό το Μουντιάλ με μηδέν εις το πηλίκο σε ότι αφορά τις τελικές on target, αφού η Γκάνα δεν ξεμύτισε ποτέ από το δικό της μισό, δίνοντας ένα ρεσιτάλ αμυντικής προσήλωσης.

Με σωστές αλληλοκαλύψεις και δύναμη σε όλες τις διεκδικούμενες μπαλιές, οι Αφρικανοί έσβησαν όλα τα αγγλικά όπλα, που πιθανώς δεν περίμεναν να συναντήσουν τέτοια αντίσταση.

Δεν θα μπορούσε να κυλήσει έτσι όλο το παιχνίδι, θα ήταν αφύσικο. Οι Γκανέζοι άρχισαν να εντοπίζουν τα κενά στην αγγλική άμυνα και να ψάχνουν την κόντρα, με τον Σενάγια (50’) να έχει την πρώτη προειδοιητική βολή, αλλά να τελειώνει με κακή σέντρα - σουτ.

Για να δούμε τελική προς την εστία χρειάστηκε να περιμένουμε 56 λεπτά, ένα ακίνδυνο σουτ του Γκόρντον. Ωστόσο, σταδιακά οι Άγγλοι άρχισαν να χαϊδεύουν το γκάζι.

Από κλέψιμο του Γκόρντον ψηλά, ο Κέιν είχε την πρώτη του στιγμή, όμως το συρτό σουτ (68’) από το ύψος της περιοχής, μπλόκαρε ο Ασάρε.

Οι Γκανέζοι ένεκα της κούρασης άρχισαν να δίνουν φάσεις, ωστόσο η κεφαλιά του Σάκα (70’) και άλλες δύο τελικές του Άντερσον δεν βρήκαν εστία.

Ο Τούχελ προσπάθησε να φέρει φρεσκάδα από τον πάγκο με Έζε, Ρότζερς και Σάκα, όμως απέναντι σε μία κλειστή άμυνα, που δεν άφηνε χώρους ήταν σχεδόν αδύνατον να φανούν.

Κι αυτή που είχε την μεγαλύτερη στιγμή του ματς ήταν η Γκάνα. Ο Άντου έφυγε μόνος του απέναντι στον Πίκφορντ σε ανεπανάληπτο τετ-α-τετ, όμως τελικά μπλόκαρε και δεν έκανε ούτε τελική, χάνοντας την κορυφαία στιγμή της αναμέτρησης, που λίγο έλειψε να κοστίσει ακριβά στους Αφρικανούς.

Διότι ό,τι δεν έκανε η Αγγλία για 86 λεπτά, το έκανε μέσα σε μία φάση. Ο Ασάρε έβγαλε με υπερένταση σουτ του Σάκα (86’) και στην συνέχεια της φάσης έγινε το αδιανόητο.

Η κεφαλιά του Ο’ Ράιλι από την μικρή περιοχή σταμάτησε στο δοκάρι και ο Κέιν που πήρε το ριμπάουντ κατάφερε να στείλει την μπάλα ψηλά άουτ, αστοχώντας σε μία φάση που κανονικά βρίσκει δίχτυα ακόμα και με κλειστά μάτια.

Η Αγγλία πίεσε στο τέλος με γιόμες, κόρνερ και αλλεπάλληλες στατικές φάσεις, όμως η Γκάνα άντεξε ως το τέλος, με τον Σενάγια να βγάζει στην γραμμή την κεφαλιά του Σάκα στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, στην τελευταία μεγάλη στιγμή των λιονταριών, που αυτό το βράδυ δεν είχαν ούτε ιδέες, ούτε έμπνευση.

ΑΓΓΛΙΑ (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Τζέιμς, Γκουεί, Κόνσα, Σπενς (66’ Ο’ Ράιλι), Ράις, Άντερσον (73’ Έζε), Μαντουέκε (83’ Ράσφορντ), Μπέλινγκχαμ (73’ Ρότζερς), Γκόρντον (66’ Σάκα), Κέιν.

ΓΚΑΝΑ (Κάρλος Κεϊρόζ): Ασάρε, Σενάγια, Αντζέτεϊ, Οπόκου, Μένσα, Πάρτεϊ, Γιρένκι, Σίμπο, Ινιάκι Γουίλιαμς (66’ Φατάου), Σεμένιο, Αγιού (66’ Αντού - 94’ Ράχμαν Μπάμπα).

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