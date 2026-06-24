Αγκουέρο: «Η Μπαρτσελόνα μπορεί να αποκτήσει τον Άλβαρες με δόσεις»

Ο Σέρχιο Αγκουέρο τοποθετήθηκε για τα σενάρια που συνδέουν τον Χούλιαν Αλβάρες με την Μπαρτσελόνα, τονίζοντας πως το υψηλό κόστος μιας μεταγραφής δεν αποτελεί απαραίτητα ανυπέρβλητο εμπόδιο.

Ο παλαίμαχος Αργεντινός επιθετικός εξήγησε ότι οι μεγάλες συμφωνίες στο σύγχρονο ποδόσφαιρο συνήθως εξοφλούνται σε βάθος χρόνου και όχι εφάπαξ.

Όπως ανέφερε, ακόμη και αν το ποσό για τον Άλβαρες φτάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα, η Μπαρτσελόνα θα μπορούσε να καταλήξει σε συμφωνία καταβάλλοντας το αντίτιμο σε δόσεις για πέντε ή έξι χρόνια.

Ο Αγκουέρο υπογράμμισε επίσης ότι οι περισσότερες ομάδες δεν πληρώνουν ολόκληρα ποσά των 100 ή 150 εκατομμυρίων ευρώ άμεσα, αλλά προτιμούν διακανονισμούς με σταδιακές πληρωμές, κάτι που διευκολύνει την ολοκλήρωση μεγάλων μεταγραφών.