Επιστροφή στις ρίζες για τον Τιάγκο Σίλβα

Ο πολύπειρος κεντρικός αμυντικός, στα 42 του πλέον χρόνια, αποφάσισε να επιστρέψει στην ομάδα με την οποία συνδέεται συναισθηματικά, μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στην Πόρτο.
Η νέα αυτή συνεργασία ενδέχεται να αποτελέσει και τον τελευταίο σταθμό της σπουδαίας ποδοσφαιρικής του διαδρομής.
Ο Σίλβα έχει φορέσει τη φανέλα της Φλουμινένσε σε δύο προηγούμενες θητείες και συνολικά μετρά 186 συμμετοχές, 18 γκολ και 5 ασίστ με τον σύλλογο.
Η επιστροφή του έμπειρου στόπερ προκαλεί ενθουσιασμό στους φίλους της Φλουμινένσε, οι οποίοι θα τον δουν ξανά να φορά τα χρώματα της αγαπημένης τους ομάδας.