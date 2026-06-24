MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Επιστροφή στις ρίζες για τον Τιάγκο Σίλβα

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Ο Τιάγκο Σίλβα γυρίζει ξανά στη γνώριμη αγκαλιά της Φλουμινένσε, με τον βραζιλιάνικο σύλλογο να ανακοινώνει την απόκτησή του για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Ο πολύπειρος κεντρικός αμυντικός, στα 42 του πλέον χρόνια, αποφάσισε να επιστρέψει στην ομάδα με την οποία συνδέεται συναισθηματικά, μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στην Πόρτο.

 Η νέα αυτή συνεργασία ενδέχεται να αποτελέσει και τον τελευταίο σταθμό της σπουδαίας ποδοσφαιρικής του διαδρομής.

Ο Σίλβα έχει φορέσει τη φανέλα της Φλουμινένσε σε δύο προηγούμενες θητείες και συνολικά μετρά 186 συμμετοχές, 18 γκολ και 5 ασίστ με τον σύλλογο. 

Η επιστροφή του έμπειρου στόπερ προκαλεί ενθουσιασμό στους φίλους της Φλουμινένσε, οι οποίοι θα τον δουν ξανά να φορά τα χρώματα της αγαπημένης τους ομάδας.

Επιστροφή στις ρίζες για τον Τιάγκο Σίλβα