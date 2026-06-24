Επιστροφή στις ρίζες για τον Τιάγκο Σίλβα

Ο Τιάγκο Σίλβα γυρίζει ξανά στη γνώριμη αγκαλιά της Φλουμινένσε, με τον βραζιλιάνικο σύλλογο να ανακοινώνει την απόκτησή του για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Ο πολύπειρος κεντρικός αμυντικός, στα 42 του πλέον χρόνια, αποφάσισε να επιστρέψει στην ομάδα με την οποία συνδέεται συναισθηματικά, μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στην Πόρτο.

Η νέα αυτή συνεργασία ενδέχεται να αποτελέσει και τον τελευταίο σταθμό της σπουδαίας ποδοσφαιρικής του διαδρομής.

Ο Σίλβα έχει φορέσει τη φανέλα της Φλουμινένσε σε δύο προηγούμενες θητείες και συνολικά μετρά 186 συμμετοχές, 18 γκολ και 5 ασίστ με τον σύλλογο.

Η επιστροφή του έμπειρου στόπερ προκαλεί ενθουσιασμό στους φίλους της Φλουμινένσε, οι οποίοι θα τον δουν ξανά να φορά τα χρώματα της αγαπημένης τους ομάδας.