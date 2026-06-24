Σκέψεις για επιστροφή και άμεση πώληση του Νίκο Παζ στη Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να πραγματοποιήσει κρίσιμη συνάντηση την Πέμπτη με θέμα το μέλλον του Νίκο Παζ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι «Μερένχες» έχουν ήδη ενημερώσει την Κόμο για την πρόθεσή τους να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα επαναγοράς του νεαρού μεσοεπιθετικού, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στην Ιταλία.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται σοβαρά από τη διοίκηση της Ρεάλ είναι η επιστροφή του παίκτη στη Μαδρίτη και στη συνέχεια η παραχώρησή του με μεταγραφή, με το ποσό να εκτιμάται κοντά στα 60 εκατομμύρια ευρώ.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τη Ρεάλ να αξιολογεί όλες τις επιλογές πριν λάβει την οριστική της απόφαση για τον ταλαντούχο Αργεντινό.