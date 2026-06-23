Αγγελόπουλος: «Υπήρξε πρώτη επαφή με τον Ολυμπιακό για τη Sunel Arena»

Ο Μάκης Αγγελόπουλος επιβεβαίωσε ότι ο Ολυμπιακός έχει προσεγγίσει την ΑΕΚ σχετικά με το ενδεχόμενο χρήσης της Sunel Arena για ένα διάστημα την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, μιλώντας στην Cosmote TV, τόνισε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, τονίζοντας ότι το ζήτημα θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο και θα εξαρτηθεί από τους όρους μιας πιθανής εμπορικής συνεργασίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η φιλοσοφία της ΑΕΚ είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη του ελληνικού μπάσκετ, φέρνοντας ως παράδειγμα κινήσεις στήριξης προς άλλες ομάδες τα προηγούμενα χρόνια. Όπως ανέφερε, η Ένωση επιδιώκει τη συνεργασία και όχι τις αντιπαραθέσεις εκτός αγωνιστικών χώρων.

«Υπάρχει μια προσέγγιση από τον Ολυμπιακό να τον εξυπηρετήσουμε για κάποιο διάστημα. Έχει γίνει μια πρώτη προσέγγιση. Δεν υπάρχει κάποια συμφωνία. Στο τέλος της ημέρας θα το δούμε, έχει να κάνει με εμπορική συμφωνία. Εκτός γηπέδου προσπαθούμε να εξυπηρετούμε και να βοηθάμε όλο τον κόσμο. Θέλουμε να μεγαλώνει η πίτα.

Το 2020 παρ' ότι είχαμε την πίκρα για το πρωτάθλημα αφήσαμε στην άκρη λεφτά για το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός ήταν στην Α2 από επιλογή. Αφήσαμε χρήματα στο τραπέζι για να εξυπηρετήσουμε το σύνολο. Είχαμε έναν χορηγό που έπρεπε να δώσει ένα υπόλοιπο και τον στείλαμε στον ανταγωνισμό να δώσει χρήματα στις ομάδες. Αυτή είναι η φιλοσοφία της ΑΕΚ. Δεν θα πάμε να σκάψουμε γήπεδα».