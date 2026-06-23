Θρήνος για Ντιντιέ Ντεσάν και εσπευσμένα στη Γαλλία!

Όπως μετέδωσαν τα γαλλικά ΜΜΕ, ο τεχνικός των «τρικολόρ» ενημερώθηκε για τον θάνατο της αγαπημένης του μητέρας.

Σοκ στην εθνική Γαλλίας και τον ομοσπονδιακό προπονητή της, Ντιντιέ Ντεσάν!

Ο έμπειρος προπονητής δεν θα βρίσκεται στο ντέρμπι πρωτιάς του 9ου ομίλου με τη Νορβηγία, καθώς έγινε γνωστό το βράδυ της Τρίτης (23/6) πώς «έχασε» τη μητέρα του...

Όπως ανακοινώθηκε από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας (FFF), θα επιστρέψει στη Γαλλία για να παραστεί στην κηδεία της.

«Ο Ντιντιέ Ντεσάν δεν θα μπορέσει να επιβλέπει τις προπονήσεις πριν από τον αγώνα Νορβηγία-Γαλλία. Επίσης, δεν θα βρίσκεται στον πάγκο την Παρασκευή για την τελευταία αναμέτρηση του 9ου ομίλου. Ο ομοσπονδιακός προπονητής πληροφορήθηκε με θλίψη, το πρωί της Τρίτης, τον θάνατο της μητέρας του. Θα επιστρέψει στη Γαλλία για να παραστεί στην κηδεία της», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της γαλλικής FFF.

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