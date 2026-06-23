Αγγελόπουλος: «Έχω επενδύσει 25 εκατ. ευρώ στην ΑΕΚ, head coach και του χρόνου ο Σάκοτα»

Ο Μάκης Αγγελόπουλος ανέφερε πως έχει επενδύσει 25 εκατ. ευρώ στη μπασκετική ΑΕΚ και επιβεβαίωσε πως ο Ντράγκαν Σάκοτα θα βρίσκεται στον πάγκο της «βασίλισσας» και τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά ένα μέρος από όσα δήλωσε στην εκπομπή "Pick 'n Roll" της "Cosmote TV":

Για το πόσα χρήματα έχει επενδύσει στην ΑΕΚ: “Γύρω στα 25 εκατομμύρια”.

Για το αν παραμένει το μπάσκετ ένα... βαρέλι χωρίς τρύπα: “Παραμένει ακόμα για τις ομάδες που είναι εκτός οικοσυστήματος της EuroLeague. Τα τελευταία χρόνια ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στον Παναθηναϊκό, έχει γυρίσει κερδοφόρος πλέον τα έσοδά του ξεπερνούν τα 40-45 εκατομμύρια ευρώ . Ο Ολυμπιακός υπολείπεται λίγο, χρειάζεται λίγες οικονομικές ανάσες, αλλά και αυτός είναι πολύ κοντά. Οι υπόλοιπες ομάδες, δυστυχώς, απέχουν ακόμα από αυτήν την κατηγορία. Έχουμε ακόμα, δυστυχώς, ένα οικοσύστημα Ευρωλίγκας, το οποίο δημιουργεί συνθήκες ανταγωνισμού, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη”.

Για το αν η EuroLeague δεν αποτελεί bonus για τη θέση που παίρνει η ομάδα στο πρωτάθλημα: “Ακριβώς. Η Ευρωλίγκα δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για τα εθνικά πρωταθλήματα. Ένας από τους λόγους που εμείς αποχωρήσαμε από το EuroCup ήταν αυτό ακριβώς, μας είπαν ότι δεν μας ενδιαφέρουν τα εθνικά πρωταθλήματα. Θυμάμαι μία χρονιά είχα σοβαρή πίεση από το EuroCup για να παίξουμε εκεί, μάλιστα είχα μία πραγματικά εντυπωσιακή οικονομική προσφορά, σχεδόν το μισό μπάτζετ της ομάδας εκείνη την ομάδα. Είπα “οκ παιδιά να το δούμε, αλλά εξηγήστε μου για να συμμετάσχουμε. Κερδίζουμε και πάμε στην Ευρωλίγκα, ποια είναι τα οικονομικά οφέλη;” Εκεί που έκαναν σαφές ότι το τηλεοπτικό συμβόλαιο δεν αφορά εσάς, αφορά Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Θα δούμε μήπως πάρετε 100.000 ευρώ και όσο αναφορά από την Ευρωλίγκα προφανώς δεν θα πάρετε τα 2,5 εκατομμύρια, θα πάρετε πάλι 100.000. Εκεί λέω “Μισό λεπτό. Μου δίνετε το 3-4% των δύο βασικών μας ανταγωνιστικών”. Εκεί σου λέει δυστυχώς η Ευρωλίγκα ότι πρέπει το 87-88% των εσόδων να πηγαίνει στους μετόχους. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μία εταιρία που ενδιαφέρεται για τους μετόχους περισσότερο, παρά για τα πρωταθλήματα. Άρα λες γιατί να πάω σε αυτό το τραπέζι. Το λέω αυτό γιατί πολύ φίλοι της ΑΕΚ μου λένε γιατί δεν πάμε στο EuroCup. Μα τί να πάμε; Υπάρχει άνεση μεταχείριση στην Ελλάδα, υπάρχει και στην Ευρώπη. Σου λέει το 3% του συμβολαίου, γιατί τα έσοδα πηγαίνουν στους μετόχους. Αυτό δεν έχει νόημα”.

Για τον Ντράγκαν Σάκοτα: “Αποθεώνεται ο Ντράγκαν σε κάθε παιχνίδι και έχει περάσει στην ιστορία. Νομίζω το ρεκόρ του δεν θα το καταρρίψει κανείς. Για εμένα είναι ο καλύτερος κόουτς που κυκλοφορεί και δεν το λέω εγώ, το έχουν πει οι συνάδελφοί του. Ο Ζέλικο κάποια στιγμή είχε πει: “Όταν έπαιζα με τον Ντράγκαν το Σάββατο, είχε πονοκέφαλο μέχρι την Τετάρτη”. Είναι καταπληκτικός κόουτς. Στο κομμάτι κοουτσάρισμα, ο Ντράγκαν δεν έχει αντίπαλο”.

Για το αν παραμείνει και του χρόνου προπονητής της ΑΕΚ: “Το θέμα είναι λυμένο. Θα παραμείνει προπονητής”.