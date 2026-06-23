Προγνωστικά Κολομβία – ΛΔ Κονγκό: Με τα γκολ στο 2.30

Δείτε την ανάλυση και τα προγνωστικά Μουντιάλ 2026 για την αναμέτρηση.
Ανάλυση Κολομβία
Η Κολομβία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στην πρεμιέρα, επικρατώντας με 3-1 του Ουζμπεκιστάν στο Mexico City Stadium.
Ανάλυση ΛΔ Κονγκό
Η ΛΔ Κονγκό έγραψε ιστορία στην πρεμιέρα, κατακτώντας τον πρώτο βαθμό της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Δείτε τα προγνωστικά Κολομβία – ΛΔ Κονγκό!
*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
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