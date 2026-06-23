Προγνωστικά Κολομβία – ΛΔ Κονγκό: Με τα γκολ στο 2.30

Η Κολομβία αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο Guadalajara Stadium, για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Δείτε την ανάλυση και τα προγνωστικά Μουντιάλ 2026 για την αναμέτρηση.

Ανάλυση Κολομβία

Η Κολομβία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στην πρεμιέρα, επικρατώντας με 3-1 του Ουζμπεκιστάν στο Mexico City Stadium.

Ανάλυση ΛΔ Κονγκό

Η ΛΔ Κονγκό έγραψε ιστορία στην πρεμιέρα, κατακτώντας τον πρώτο βαθμό της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Δείτε τα προγνωστικά Κολομβία – ΛΔ Κονγκό!

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

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