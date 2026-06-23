Δοκιμή SDNA: To supermini που... βλέπεις στο Μουντιάλ (vid, pics)

Δεν ξέρω αν φταίει το Μουντιάλ, όμως έπειτα από λίγες ημέρες συμβίωσης με το νέο Suzuki Swift Hybrid, κάθε φορά που έβλεπα την Ιαπωνία να παίζει, το μυαλό μου πήγαινε εκεί. Στην ίδια φιλοσοφία. Στην ίδια προσήλωση στην ουσία. Στην ικανότητα να παίρνεις το μέγιστο από τα διαθέσιμα μέσα.

Η σύγκριση μπορεί να ακούγεται παράξενη, όμως δεν είναι. Όπως η εθνική ομάδα της χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου καταφέρνει διαχρονικά να παρουσιάζεται καλύτερη από ό,τι προδίδουν τα μεγέθη της, έτσι και το μικρότερο μοντέλο της Suzuki συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η αποτελεσματικότητα δεν μετριέται πάντα σε ίππους, εκατοστά ή εντυπωσιακές προδιαγραφές.

Σε μια εποχή όπου τα περισσότερα αυτοκίνητα μεγαλώνουν, βαραίνουν και κυνηγούν τις εντυπώσεις, το Swift παραμένει πιστό σε μια διαφορετική σχολή σκέψης. Και ίσως γι' αυτό, περισσότερα από είκοσι χρόνια μετά την αναγέννησή του και με περισσότερες από 9 εκατομμύρια πωλήσεις σε 169 χώρες, εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες στην κατηγορία των supermini.

Ο παλιός γνώριμος που ωρίμασε

Η νέα γενιά του Swift εξελίσσει προσεκτικά μια συνταγή που αποδείχθηκε επιτυχημένη. Τα νέα φωτιστικά σώματα εμπρός και πίσω, τα LED φώτα ημέρας σε διάταξη «L» και η μεγαλύτερη μάσκα δίνουν μια πιο σύγχρονη εικόνα, χωρίς να αλλοιώνουν την ταυτότητα του μοντέλου. Παράλληλα, οι σχεδιαστές εργάστηκαν και σε κάτι λιγότερο ορατό αλλά εξίσου σημαντικό, την αεροδυναμική. Ο δείκτης CdA μειώθηκε από 0,73 σε 0,67, συμβάλλοντας στην καλύτερη συνολική αποδοτικότητα.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι η Suzuki δεν εγκατέλειψε τις βασικές αρχές της. Το μήκος παραμένει στα 3,86 μέτρα, το μεταξόνιο στα 2,45 μέτρα και το βάρος ξεκινά από μόλις 919 κιλά.

Στο σύγχρονο αυτοκινητικό περιβάλλον, όπου πολλά μοντέλα της κατηγορίας έχουν πάρει διαστάσεις μικρομεσαίων και βάρη που πριν από λίγα χρόνια συναντούσες σε μεγαλύτερα αυτοκίνητα, το Swift μοιάζει να ακολουθεί τη δική του διαδρομή και αυτό φαίνεται από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα.

Καμπίνα φτιαγμένη για καθημερινή χρήση

Το ίδιο πνεύμα συναντάς και στο εσωτερικό. Η ιαπωνική μάρκα επέλεξε να δώσει προτεραιότητα στη λειτουργικότητα και όχι στην εντύπωση της πρώτης γνωριμίας. Το ταμπλό έχει σχεδιαστεί γύρω από τον οδηγό, η κεντρική οθόνη βρίσκεται ψηλά στο οπτικό πεδίο και οι βασικές λειτουργίες εξακολουθούν να ελέγχονται από φυσικούς διακόπτες.

Είναι μια επιλογή που εκτιμάς περισσότερο όσο περνούν τα χιλιόμετρα. Δεν χρειάζεται να ψάχνεις σε υπομενού για να αλλάξεις τη θερμοκρασία ή να εκτελέσεις μια βασική λειτουργία. Όλα βρίσκονται εκεί που τα περιμένεις, με λογική διάταξη και ελάχιστη καμπύλη εξοικείωσης.

Η ποιότητα κατασκευής παρουσιάζεται βελτιωμένη σε σχέση με το παρελθόν. Τα σκληρά πλαστικά παραμένουν κυρίαρχα, όπως άλλωστε επιβάλλει και η κατηγορία, όμως η συναρμογή είναι ιδιαίτερα προσεγμένη και η συνολική αίσθηση στιβαρότητας αφήνει θετικές εντυπώσεις. Ακόμη και σε κακό οδόστρωμα η καμπίνα δείχνει δεμένη, χωρίς ενοχλητικούς θορύβους ή τριγμούς.

Η πρακτικότητα εξακολουθεί να αποτελεί βασικό ατού. Παρά τις συμπαγείς διαστάσεις, οι χώροι για τέσσερις ενήλικες κρίνονται παραπάνω από ικανοποιητικοί, ενώ ο χώρος αποσκευών των 265 λίτρων καλύπτει με άνεση τις καθημερινές ανάγκες. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η χωρητικότητα φτάνει τα 589 λίτρα, αυξάνοντας σημαντικά τις μεταφορικές δυνατότητες του μοντέλου.

Παράλληλα, δεν λείπουν οι σύγχρονες ψηφιακές ευκολίες, όπως Apple CarPlay, Android Auto, κάμερα οπισθοπορείας και ένα αναβαθμισμένο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης και ασφάλειας.

Εκεί που μετράει η ομαδική δουλειά

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο νέος τρικύλινδρος ατμοσφαιρικός κινητήρας των 1.197 κ.εκ. με κωδική ονομασία Z12E. Η μέγιστη ισχύς παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη στους 82 ίππους, όμως ο στόχος της Suzuki δεν ήταν να κυνηγήσει μεγαλύτερους αριθμούς. Ήταν να βελτιώσει την αποδοτικότητα.

Ο νέος κινητήρας διαθέτει αποδοτικότερο σύστημα ψεκασμού πολλαπλών σημείων και μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων εισαγωγής, ενώ σύμφωνα με τη Suzuki παρουσιάζει έως και 8% χαμηλότερη κατανάλωση σε σχέση με το προηγούμενο σύνολο.

Το ήπια υβριδικό σύστημα 12 Volt λειτουργεί υποστηρικτικά, συμβάλλοντας στην καλύτερη διαχείριση ενέργειας και στη συνολική οικονομία καυσίμου.

Στην πράξη, το Swift θυμίζει ότι οι αριθμοί δεν λένε πάντα ολόκληρη την ιστορία. Οι 82 ίπποι μπορεί να μη γεμίζουν πρωτοσέλιδα, όμως το χαμηλό βάρος, η κοντή κλιμάκωση του χειροκίνητου κιβωτίου πέντε σχέσεων και η συνολική αίσθηση ελαφράδας δημιουργούν ένα αποτέλεσμα πολύ πιο ζωντανό από ό,τι προδίδει το τεχνικό δελτίο.

Και εδώ βρίσκεται ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία του αυτοκινήτου. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με ένα εντυπωσιακό στατιστικό. Φροντίζει ώστε όλα τα επιμέρους στοιχεία να συνεργάζονται αποτελεσματικά μεταξύ τους.

Σαν να παίζει σε μικρότερο γήπεδο

Στην πόλη το Swift νιώθει απόλυτα στο φυσικό του περιβάλλον. Οι περιορισμένες διαστάσεις, η πολύ καλή περιμετρική ορατότητα και το χαμηλό βάρος δημιουργούν μια αίσθηση ευκολίας που σπανίζει πλέον στην κατηγορία.

Αλλάζει κατεύθυνση πρόθυμα, στρίβει άμεσα και δίνει στον οδηγό την εντύπωση ότι οδηγεί ένα ακόμη μικρότερο αυτοκίνητο. Το τιμόνι δεν είναι υπερβολικά βαρύ ούτε επιχειρεί να εντυπωσιάσει με τεχνητή αίσθηση σπορ χαρακτήρα. Είναι γρήγορο, άμεσο και επικοινωνιακό, θυμίζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις παλαιότερα υδραυλικά συστήματα.

Τα φρένα αποδεικνύονται αποδοτικά και ανθεκτικά, εκμεταλλευόμενα το σημαντικό πλεονέκτημα των μόλις 919 κιλών. Στον αυτοκινητόδρομο το Swift παραμένει πολιτισμένο και άνετο μέχρι τα νόμιμα όρια ταχύτητας. Η ανάρτηση, με γόνατα MacPherson εμπρός και ημιάκαμπτο άξονα πίσω, έχει ελαφρώς σφιχτή ρύθμιση χωρίς να γίνεται κουραστική, διατηρώντας παράλληλα τον fun-to-drive χαρακτήρα που παραδοσιακά συνοδεύει το μοντέλο.

Η μέση κατανάλωση της δοκιμής διαμορφώθηκε στα 6 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, έναντι εργοστασιακής τιμής 4,4 λίτρων/100 χλμ.

Τελικό σφύριγμα

Κάθε Μουντιάλ μάς θυμίζει ότι η επιτυχία δεν είναι πάντα υπόθεση προϋπολογισμού, διαστάσεων ή εντυπωσιακών βιογραφικών. Υπάρχουν ομάδες που γνωρίζουν ακριβώς ποια είναι τα δυνατά τους σημεία και χτίζουν πάνω σε αυτά. Η Ιαπωνία είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Το Suzuki Swift ακολουθεί την ίδια λογική. Παραμένει ελαφρύ, πρακτικό, οικονομικό, ευχάριστο στην οδήγηση και ειλικρινές απέναντι στον οδηγό του. Δεν προσπαθεί να γίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Και ίσως γι’ αυτό, σε μια εποχή που όλο και περισσότερα αυτοκίνητα μοιάζουν μεταξύ τους, εξακολουθεί να διαθέτει έναν χαρακτήρα που δύσκολα συναντάς σήμερα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κινητήρας Τρικύλινδρος, 1.197 cc

Μέγιστη ισχύς 82 PS στις 5.700 rpm

Μέγιστη ροπή 112 Nm στις 4.500 rpm

Μετάδοση Στους εμπρός τροχούς

Κιβώτιο Χειροκίνητο 5 σχέσεων

Επιτάχυνση 0-100 km/h 12,5 sec

Τελική ταχύτητα 165 km/h

Μέση κατανάλωση (εργοστασιακή) 4,4 lt/100 km

Μέση κατανάλωση (δοκιμής) 6 lt/100 km

Εκπομπές CO₂ 98 gr/km

Μήκος 3.860 mm

Πλάτος 1.735 mm

Ύψος 1.495 mm

Μεταξόνιο 2.450 mm

Βάρος 919 kg

Χώρος αποσκευών 265-980 lt

Τιμή Από 17.090 ευρώ (1.2 GL Hybrid 2WD)

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ΦΩΤΟ: INTIME / ΣΤ.ΚΥΡΙΑΖΗΣ