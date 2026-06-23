«Κιτρινόμαυρη» τρέλα και στη Ναύπακτο για την Κούπα της ΑΕΚ! (pics-vid)

Ενας μικρός πανικός επικρατεί στη Ναύπακτο για το Τρόπαιο της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ με εκατοντάδες φίλους της ομάδας να δίνουν το παρών στην εκδήλωση.

Πιο συγκεκριμένα, μικροί και μεγάλοι φίλοι της Ένωσης βρίσκονται αυτή την ώρα στην Πλατεία Φαρμάκη προκειμένου να δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν με το τρόπαιο. Το κλίμα είναι πανηγυρικό όπως θα δείτε από τις παρακάτω φωτογραφίες και βίντεο, με την πλατεία της Ναυπάκτου να έχει αποκτήσει κιτρινόμαυρο χρώμα.

Θυμίζουμε πως το Τρόπαιο αύριο Τετάρτη θα ταξιδέψει στην Αρτα και θα βρίσκεται στις 11.00 στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, ενώ αργότερα το απόγευμα θα πάει και στην Λευκάδα, με την εκδήλωση να είναι προγραμματισμένη για τις 20.00 στη Νέα Πλατεία Παραλίας.

Δείτε όσα γίνονται στη Ναύπακτο