Μύρβαλη: «Σημαντικό ότι το staff και ένα μέρος της ομάδας είναι ίδια από πέρυσι»

Η Αναστασία Μύρβαλη, μέλος του τεχνικού επιτελείου της Εθνικής Νεανίδων, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Woman to woman» του EOK WebRadio και μίλησε για την προετοιμασία και τους στόχους του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος ενόψει του Ευρωμπάσκετ U18 Β’ κατηγορίας (31 Ιουλίου – 9 Αυγούστου).

Αναλυτικά είπε:

Για το πόσο σημαντικό είναι πως το staff και κάποιες παίκτριες του ρόστερ βρισκόντουσαν και πέρυσι στην Εθνική Νεανίδων: «Σχεδόν η μισή ομάδα πέρυσι ήταν μικρότερες, οπότε κάποια κορίτσια είναι και φέτος μαζί μας. Πέρυσι στην τελική δωδεκάδα ήταν τέσσερις κοπέλες απ’ το φετινό ρόστερ και στην προεπιλογή έξι. Γνωριζόμαστε καλύτερα, ξέρουν τι ζητάει ο κόουτς και αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουν να μπαίνουν σιγά-σιγά σε ρυθμούς και να αρχίζουμε να βάζουμε πράγματα, να βλέπουμε στους στόχους μας».

Για τον όμιλο που βρίσκεται η Ελλάδα (Σλοβακία, Βόρεια Μακεδονία, Δανία, Μεγάλη Βρετανία): «Ο όμιλος, θεωρώ, είναι βατός, αν και αυτό θα το δούμε και μετά. Δεν έχουμε τη Ρουμάνια, που είναι η οικοδέσποινα, ούτε τη Λιθουανία, όπου θεωρώ πως αμφότερες είναι λίγο πιο δυνατές. Ιδανικό θα ήταν να τελειώσουμε 1οι, έτσι ώστε να έχουμε θεωρητικά πιο εύκολο χιαστί μετά».

Για την αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας: «Σίγουρα, καλώς ή κακώς, σε όλες τις Εθνικές ομάδες υστερούμε στο κομμάτι των ψηλών. Δεν έχουμε ιδιαίτερα ψηλά παιδιά. Οπότε, θα βασιστούμε στην ταχύτητα, τη δύναμη, την πίεση πάνω στη μπάλα και στο τρέξιμο».

Για την προεπιλογή των 16 παικτριών: «Μέσα στη χρονιά, λόγω του ότι κάποιες κοπέλες είναι Γ’ Λυκείου, οπότε και είναι πιο δύσκολο με τα πρωταθλήματα και τις προπονήσεις, κάναμε κάποια τριήμερα. Βλέπαμε κι άλλα παιδιά πέραν από αυτά τα 16 που κλήθηκαν στην προετοιμασία, έτσι ώστε δούμε πώς θα πορευτούμε το καλοκαίρι. Πάντα είναι δύσκολο να επιλέξεις, είναι κάποιες λεπτομέρειες για κάποιες παίκτριες. Η “δεξαμενή” υπάρχει αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη σ’ αυτήν την ηλικία».

Για το ότι κάποια απ’ τα κορίτσια του ρόστερ παίρνουν χρόνο συμμετοχής ή συμμετέχουν στις προπονήσεις της γυναικείας ομάδας των συλλόγων τους: «Σίγουρα είναι σημαντικό και να έχουν χρόνο στα παιχνίδια και να ακολουθούν τη γυναικεία ομάδα στις προπονήσεις. Εφόσον πλέον οι ομάδες αποτελούνται από αρκετές ξένες παίκτριες, μπορούν να δουν στοιχεία, τη νοοτροπία μιας μεγαλύτερης παίκτριας, πώς παίζει, πώς κάνει την προπόνηση, πόσο σοβαρή είναι. Να καταλάβουν πως αν θέλουν να ακολουθήσουν κάτι τέτοιο πρέπει να δουλέψουν περισσότερο αλλά και να έχουν εικόνες. Το ότι συμμετέχουν στην Α1 Γυναικών είναι πολύ σημαντικό. Σε σχέση, όμως, με τις υπόλοιπες χώρες, εκεί στα πρώτα ονόματα κάποιες παίζουν πρωταγωνιστικά στο γυναικείο τους. Αυτό το αντικρίσαμε πολύ και πέρυσι που ήμασταν στην Α’ κατηγορία. Πολλές κοπέλες ήταν πρωταγωνίστριες στις ομάδες που έπαιζαν».